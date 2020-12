16:00 Uhr

Am Allgäu Airport sollen mehr Parkplätze entstehen

Plus Die Gemeinde Memmingerberg genehmigt weitere Flächen für Autos der Fluggäste. Ein mögliches Parkhaus ist aber vom Tisch.

Von Armin Schmid

Die Parkplatznutzung im Bereich des Allgäu Airport führte im Memmingerberger Gemeinderat zu einer länger anhaltenden Beratungsrunde. Es ging um die Frage, ob statt der Erweiterung einer Parkfläche ein Parkhaus gebaut werden soll.

Stimmen aus der Behördenbeteiligung und dem Ratsgremium heraus sahen den Bau eines Parkhauses im Vergleich zum massiven Flächenverbrauch von ebenerdigen Stellplatzbereichen als die bessere Alternative an. Im Prinzip geht es um den Parkplatz P3 mit einer geplanten Kapazität von 650 Stellplätzen. Der Geltungsbereich des dafür erforderlichen Bebauungsplans beinhaltet einen Flächenumgriff von 1,8 Hektar. Laut Bürgermeister Alwin Lichtensteiger ist eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.

Weniger Flüge wegen Corona: Ein Parkhaus hätte sich derzeit finanziell wohl nicht gelohnt

Eine Stellungnahme des Regionalverbandes Donau-Iller warf die Frage auf, ob nicht besser ein Parkhaus gebaut werden könnte. Der Bürgermeister erläuterte, dass dies nicht so einfach sei und auch wirtschaftliche Entwicklungen eine Rolle spielten. In Zeiten von Corona sei auch der Flugbetrieb stark eingeschränkt und von entsprechenden finanziellen Einbußen betroffen. Während einer Übergangsphase sei es nun eben erforderlich, dass Parkplätze in die Fläche gebaut werden.

Langfristige Lösung für den Flughafen Memmingen gesucht

Langfristig sei zwar schon der Bau eines Parkhauses vorgesehen. Man müsse aber auch an die speziellen Anforderungen des Flughafens denken. Zudem handle es sich bei der Fläche um ein Sondergebiet, auf dem Hochbauten nicht oder nur eingeschränkt zulässig seien. Sollte ein Parkhaus gebaut werden, werde es sicher so sein, sagte Lichtensteiger, dass die Flughafenbetreiber einen Standort in der Nähe des Terminals ins Auge fassen werden. Gemeinderat Gerhard Hoffmann wandte ein, dass ein Standort in der Nähe des Parkplatzes P1 wohl bevorzugt werden würde. Dem Parkplatz P3 könne er nicht zustimmen.

Ein Parkhaus sei im Nachweis der Flughafen-Parkflächen bereits vorhanden. „Wenn die Airport-Betreiber ihre Hausaufgaben gemacht hätten, wäre P3 gar nicht erforderlich.“ Bürgermeister Alwin Lichtensteiger betonte, dass man nicht abschätzen könne, wie sich der Flugbetrieb entwickeln werde und dass ein Parkhausbau daher wohl keine wirkliche Alternative darstelle. Die Memmingerberger Rätegemeinschaft hat der Änderung des Flächennutzungsplans und dem Bebauungsplan gegen die Stimme von Gemeinderat Gerhard Hoffmann zugestimmt.

Lesen Sie auch: