01.10.2018

Am Auto-Scooter auf dem Volksfest hat es gefunkt

Klaudia und Manfred Bernd aus Türkheim sind seit 50 Jahren verheiratet

Von Maria Schmid

Türkheim Sie ist eine waschechte Türkheimerin, er stammt aus Homburg im Saarland. Klaudia war damals süße 15 Jahre alt, als sie ihren Manfred im Mai 1968 auf dem Jahrmarkt beim Auto-Scooter in Türkheim kennenlernte.

Erst am 29. August wurde sie 16. Und was im Frühjahr mit dem 23-jährigen jungen Mann für Klaudia als erfrischende Romanze begann, das wurde am 21. September 1968 zum Bund fürs Leben. Klaudia und Manfred Bernd heirateten trotz aller Widerstände, die dieser frühen Heirat entgegengebracht wurden. Niemand aus ihrem Familien- und Freundeskreis hatten dieser Verbindung eine Chance gegeben, so erzählen sie. Doch jetzt können sie auf 50 Jahre gemeinsames Leben zurückblicken.

Dass das nicht immer einfach und von nicht immer erfreulichen Schicksalsfäden durchwebt war, das haben sie trotz allem gemeinsam gemeistert. Manfred Bernd leistete damals seinen Dienst bei der Bundeswehr in Landsberg. Klaudia war gelernte Friseurin. Der Verdienst war knapp. Manfred Bernd bekam monatlich nur 60 D-Mark.

Klaudia war noch in der Ausbildung. „Wir haben halt bei Null angefangen“, sagt Klaudia. Und dann kam das erste Baby. Das war leider eine Totgeburt. Doch 1972 erblickte die gesunde Tochter Nicole das Licht der Welt und 1976 folgte Sohn Marcus. Klaudia Bernd arbeitete viele Jahre an der Tankstelle beim V-Markt in Bad Wörishofen: „Ich wurde später dann leider gegen einen Automaten ausgetauscht.“

2004 machte sich Manfred Bernd mit der Firma „Bernd-Service, Parksysteme e. K.“ selbstständig und nahm beide Kinder mit ins Geschäft. Manfred Bernd lacht und sagt: „Das klappt gut.“ Jetzt, mit 73 Jahren, kann er sich zeitlich auch hin und wieder mit seiner Klaudia einen Urlaub am Gardasee gönnen. Hier ist ein ideales Domizil für sie entstanden.

Sind sie zu Hause in Türkheim, dann beginnt der Tag schon morgens um 5.30 Uhr und Klaudia ist für die tägliche Verpflegung der Familie zuständig, zu der inzwischen auch ein Enkel und eine Enkelin gehören. Dass sich Manfred Bernd mit 70 Jahren eine Harley-Davidson leistete, das gehört für ihn auch zum verdienten guten Leben dazu. Und an seinem Geburtstag im Oktober, der wird im „Teatro“ von Alfons Schuhbeck gefeiert.

Dass inzwischen nicht nur für Sohn und Schwiegertochter Tattoos zum Leben dazu gehören, das hat auch auf Klaudia und Manfred Bernd übergegriffen. Auf dem Arm von Manfred steht der Name seines Enkels und auf dem Arm von Klaudia der Name ihrer Enkelin.

Und was sie sich für die nächsten Jahre am meisten wünschen? Vor allem eine bestmögliche Gesundheit für die ganze Familie. Die guten Wünsche dazu überbrachte auch der erste Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Christian Kähler, von allen Bürgerinnen und Bürgern. So auch vom ganzen Landkreis im Namen von Landrat Hans-Joachim Weirather, natürlich mit kleinen Geschenken.

Themen Folgen