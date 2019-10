vor 21 Min.

Am Türkheimer Freibad nagt der Zahn der Zeit

Eine durchschnittlich gute Badesaison 2019 und eine große Wunschliste. Am Donnerstag stellt der Marktgemeinderat die Weichen für die Zukunft

Von Sabine Schaa-Schilbach

Auch wenn die Saison in diesem Jahr nicht so viele Sonnentage hatte wie 2018, war es ein ganz normaler Badesommer, wie Bademeister Herbert Wexel bestätigt. Die Türkheimer Bürger schätzen ihr Freibad: es wurden heuer etwa 15 Prozent mehr Saisonkarten verkauft, die den Vorteil haben, ein Jahr lang auch in den Freibädern von Mindelheim und Bad Wörishofen gültig zu sein. Nach besonderen Vorkommnissen im Freibad befragt, erinnert sich Herbert Wexel an „eine kleine Auseinandersetzung unter zwei Frauen“, die wegen einer Anzeige dann allerdings ein polizeiliches Nachspiel hatte. Aber insgesamt gab es 2019 keinen Badeunfall, zum Glück.

In diesen Tagen muss das Türkheimer Freibad winterfest gemacht werden. Auch wenn das kaum jemand vermuten würde: das Wasser bleibt im Schwimmbecken. Das hat mit dem (hohen) Grundwasserspiegel dort zu tun und damit, dass dieses Grundwasser gefrieren kann. Durch die dann entstehenden Spannungen können die Vertikalwände des Beckens von außen Schaden nehmen, wie der Bademeister erklärt.

„Im Becken selbst nimmt man „Eisdruckpolster“ her, die halb im Wasser schwimmend in Reihe entlang der Beckenwände angebracht werden. Um so den Druck von dem Eis zu nehmen, das sich vor allem bei Nachtfrösten ziemlich schnell auf der Wasseroberfläche bildet“, sagt er. „Erst vor dem neuen Saisonbeginn wird dann das alte Wasser abgelassen, das Becken gereinigt und mit frischem Wasser befüllt.“

Reinigungsarbeiten gibt es aber auch im Herbst schon genügend. Vieles an Inventar, wie Stühle, Tische und Sonnenschirme, wird in den Winterschlaf geschickt. Sitzbänke wollen neu gestrichen werden. Die Außenanlage will für die kalte Jahreszeit hergerichtet werden. Metallteile wie die Gitter der Überlaufrinnen werden gereinigt und eingelagert. Und ganz wichtig: alle Wasserleitungen in den Gebäuden innen und außen müssen entleert werden. So etwas kennt ja jeder Gartenbesitzer.

Was wird sich voraussichtlich in Zukunft ändern? Da gibt es für das Türkheimer Freibad eine ziemlich umfangreiche Wunschliste. Der bayerische Fördertopf für Freibäder soll dabei helfen. Die Sanitäranlagen sollten erneuert werden, denn sie sind allesamt in die Jahre gekommen: es wird dann mehr Duschen und Toiletten geben als bisher, und eine großzügige neue Behinderten-Sanitärzelle soll auch dabei sein.

Auch in der Technik sind Neuerungen notwendig: die Mess- und Regelanlagen sind teilweise seit 20 Jahren und länger im Einsatz. „Mit modernen Umwälzpumpen können bis zu 20 Prozent an Energie eingespart werden“, sagt Herbert Wexel. Am kommenden Donnerstag soll das ganze Neuerungen-Wunschpaket zur Beschlussvorlage im Türkheimer Gemeinderat besprochen und dann bei der Staatsregierung eingereicht werden. Bis die gewünschten Neuerungen aber wirklich realisiert sind, wird es wohl noch dauern. Trotzdem: „Ja klar, das machen wir“, sagt Herbert Wexel. Er zweifelt nicht daran, dass den Gemeinderäten ein modernes Türkheimer Freibad am Herzen liegt.

Ein Maßnahmenvorschlag und Beschluss zur Sanierung des Freibades Türkheim steht im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Außerdem steht unter anderem der Vorentwurf des Bebauungsplans „Nördlich Laternenweg“ sowie die Vorstellung der Varianten für die neue Einfriedungssatzung auf der Tagesordnung.

Themen folgen