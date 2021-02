16:55 Uhr

Am Valentinstag treibt die Hoffnung für Floristen erste Blüten

Floristen aus dem Unterallgäu hoffen an diesem Valentinstags-Wochenende auf guten Umsatz trotz des Lockdowns. Wer mag, kann Blumen auch am Sonntag abholen.

Von Sabine Adelwarth

Monika Fischer vom Blumenfachgeschäft Rampp in Pfaffenhausen ist froh, dass die Regierung für das Valentinsgeschäft am Sonntag die Vorschriften etwas gelockert hat und bis maximal vier Stunden ein Abholgeschäft auf Vorbestellung erlaubt. „Es ist ein positives Signal für unser Handwerk.“ Immerhin ist der Valentinstag für Blumenläden einer der wichtigsten Tage im ersten Quartal des Jahres. Seit gestern und noch bis Sonntag können nun Blumen auf Vorbestellung gekauft werden.

Auf der Internetseite von Rampp werden die unterschiedlichen Blumengrüße in der Bildergalerie präsentiert, sodass die Auswahl leichter fällt. Die treuen Stammkunden seien in der derzeitigen Situation sehr wichtig, betont die Geschäftsfrau. „Aber ganz unabhängig vom Valentinstag unterstützen uns unsere Kunden in dieser alles andere als normalen Zeit“, sagt Brigitte Fischer. Schon in der vierten Generation betreibt Betriebswirtin Monika Fischer zusammen mit ihrer Schwester und Floristmeisterin Alexandra Fischer, das Fachgeschäft „Blumen Rampp“.

Supermärkte sind große Konkurrenten für die Unterallgäuer Floristen

Supermärkte und Tankstellen seien dabei große Konkurrenten. „Gerade am Valentinstag ist das schon spürbar. Durch den erlaubten Verkauf am Sonntag ist es etwas gerechter“, so Fischer. Auch am Sonntag können nun die Kunden durch Terminvergabe ihre bestellten Blumen abholen.

„Das ist das Mindeste, was sie tun können“, sagt Inhaber Florian Kiechle von Blumenfachgeschäft Silvia in Bad Wörishofen. „Der Fachverband wollte ursprünglich eine Öffnung am Valentinstag-Wochenende erzwingen, doch leider wurde das abgelehnt. Zuerst waren nur zwei Stunden für Bestellung und Abholung erlaubt, jetzt haben sie es auf vier Stunden erhöht“, erzählt er. Ein Unding ist für ihn, dass die Einzelhändler vom 16. Dezember bis 10. Januar nur Lieferdienste anbieten durften. Erst seit 11. Januar ist „Click & Collect“ erlaubt. Ein bis zwei Helfer stehen bei Blumen Silvia vor der Tür, um den Kundenstrom etwas zu koordinieren, damit nicht zu viele Personen zur Abholung der Bestellung im Verkaufsraum sind.

An einem normalen Valentinstag werden etwa 500 bis 600 Blumensträuße verkauft, berichtet Florian Kiechle. Allein letztes Jahr hatte er 1000 rote Rosen, die alle über die Ladentheke gingen. Heuer hat er die Hälfte eingeplant. „Der Valentinstag ist in diesem Jahr ein Klacks im Vergleich zum normalen Geschäft.“ Auch bei ihm können Blumensträuße online auf der Internetseite oder direkt über Instagram bestellt werden.

Einen Tag vorher sollten Kunden ihre Sträuße bestellen

Inhaberin Marina Haas-Kreitmair von Blumen Haas in Mindelheim sieht in der mangelnden Kommunikation Probleme, da der Blumenladen nicht mit fertigen Sträußen bestückt ist, wie zu normalen Zeiten. „Den Leuten ist nicht klar, dass keine fertigen Sträuße parat stehen, wie sonst. Mir ist das Risiko zu groß, dass ich ein großes Blumensortiment im Laden habe und dann ruft keiner an und ich bleibe auf der Ware sitzen.“ Bevor abgeholt werden kann, sollte immer mindestens einen Tag vorher telefonisch bestellt werden. Die Händler bringen dann die Ware auf Bestellung zu ihr und Marina Haas-Kreitmair kann die individuellen Wünsche des Kunden berücksichtigen.

Bei Blumen Rampp in Pfaffenhausen ist das Fenster passend zum Valentinstag dekoriert. An diesem Wochenende hofft man auf viele Kunden, die ihre vorbestellten Sträuße abholen.

„Wir wollen nur gute Qualität verkaufen“, macht sie klar. Daher hat sie nicht viele Blumen einfach so vorrätig. Da keine Ansammlungen vor Schaufenstern erlaubt ist, musste sie auch auf die Dekoration vor den großen Fenstern verzichten. Die finanziellen Mittel sind begrenzt, da seit Mitte Dezember praktisch keine großen Einnahmen fließen.

