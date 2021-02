13:29 Uhr

Am kaputten Schlepper hat’s bei Josef und Marianne in Haselbach gefunkt

Josef und Marianne Ostermeier konnten ihre Goldene Hochzeit nur im allerengsten Kreis feiern.

Von Karl Kleiber

Wenn ein Ehepaar einigermaßen gesund und munter die Goldene Hochzeit feiern kann, ist das schon ein großes Glück. Dieses hatten kürzlich Josef und Marianne Ostermeier aus Haselbach. Natürlich möchte man ein solch besonderes Jubiläum im großen Kreis feiern, wegen Corona war das leider nicht möglich. So blieb man unter sich und die Glückwünsche kamen per Post und Telefon.

Braut und Bräutigam sind echte Haselbacher, deshalb kennen sie sich schon von Kindheit an. Zudem liegen die beiden Geburtshäuser „im Hinterdorf“ nur knapp 200 Meter auseinander. In die örtliche Volksschule sind sie auch gemeinsam gegangen, doch „gefunkt“ hat es erst viel später.

1971 wurde die Hochzeit groß gefeiert

Als Josef Ostermeier, der gelernter Kfz-Mechaniker ist, nach der Bundeswehr 1967 einmal bei seinem späteren Schwiegervater Leonhard Unverdorben den Schlepper richtete, hat dessen Tochter Marianne recht interessiert zugeschaut und es hat bei beiden „gefunkt“. Von da an traf man sich öfters und wurde schließlich ein Paar, das 1971 in Haselbach groß Hochzeit feierte. Die Trauung nahm der inzwischen verstorbene Geistliche Rat Georg Freihalter vor, zu dem der Jubilar ein gutes Verhältnis hatte.

Josef Ostermeier ist am 9. Februar 1945 in Haselbach geboren. Er hat einen Bruder Dionys und eine Schwester Kreszentia, die beide älter sind. Bei Auto-Kriener in Kirchheim hat er Kfz-Mechaniker gelernt und blieb dort bis 1990. Er wechselte zu den Schneider-Werken in Türkheim bis diese Insolvenz anmeldeten und ging dann 2003 in den Vorruhestand.

Drei Kinder machen die Haselbacher Familie komplett

Am 19. Februar 1949 wurde Marianne Unverdorben, wie sie damals noch hieß, geboren. Nach der Volksschule arbeitete sie zuerst bei der Haselbacher Firma Hieble und dann bis zur Geburt des ersten Sohnes Helmut in den Fleischwerken Zimmermann in Thannhausen. Die Kinder Michaela und Rainer machten die Familie komplett. Inzwischen gehören auch die Enkel Viviane (27) und Sven (22) dazu, die im Landkreis Günzburg wohnen.

Zum Jubelfest gratulierte Bürgermeisterin Susanne Nieberle, die auch Segenswünsche und Geschenk des Landrats übermittelte. In Vertretung von Pater Benedikt gratulierte Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Renate Gumpinger.

