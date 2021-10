Bis der Amberger Funkmast wirklich funkt, dauert es noch

Plus Jetzt wurde in Amberg ein Standort außerhalb des Wohngebiets für den Funkmast gefunden. Lange Verhandlungen gingen der Lösung voraus.

Nach langen Verhandlungen und zahlreichen Feinabstimmungen lag dem Gemeinderat nun auch ein unterschriftsreifer Vertrag mit der American Tower Corp. vor, die den Sendemast an der von der Gemeinde vorgeschlagen Stelle außerhalb des Wohngebiets errichten soll (MZ berichtete). Hier sind um 70 Prozent reduzierte Emissionen gegenüber einem innerörtlichen Standort zu erwarten – der von der Telekom ursprünglich favorisiert worden war.