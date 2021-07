Beliebter Baggersee bei Amberg ist manchem zu beliebt

Deshalb wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung am Amberger Weiher gefordert. Das Landratsamt lehnt das jedoch ab. Und die Behörde hat offenbar eine gute Begründung dafür.

Wenn die heißen Tage kommen, werden Baggerseen wieder beliebt. Das gilt auch für den Amberger Weiher an der Kreisstraße OAL 19/MN2 von Buchloe nach Amberg. „Der wird während der Badesaison viel besucht“, berichtet ein MZ-Leser.

Da sich auch viele Jugendliche und Kinder darunter befinden, sorgt er sich um deren Sicherheit. Deshalb möchte der Leser, dass in dem Bereich der Einfahrt zum Baggersee eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der OAL 19/MN2 eingerichtet wird.

Laut Landratsamt und Polizei "kein Unfallschwerpunkt" am Amberger Baggersee

Da es sich bei der OAL19/MN2 um eine Kreisstraße handelt, sei das Landratsamt zuständig, berichtet Bernhard Löcherer, Sachverständiger der Polizeiinspektion Buchloe. In dem Fall kämen wohl zwei Behörden in Betracht – die aus dem Ostallgäu und die aus dem Unterallgäu, da sich die Straße über die Landkreisgrenze erstreckt. Löcherer versichert aber, auf der Strecke gebe es nach derzeitigem Stand keinen Unfallschwerpunkt. Das Ostallgäuer Landratsamt sieht in der Sache keinen Handlungsbedarf: „Die Einfahrt in den Baggersee, der zum Baden genutzt wird, ist auf Unterallgäuer Flur direkt an der Landkreisgrenze. Eine entsprechende Beschränkung wäre daher vom Landratsamt Unterallgäu zu prüfen“, erklärt Pressesprecher Thomas Brandl.

Und die Kollegin von der Pressestelle der Unterallgäuer Behörde, Stefanie Vögele, berichtet, dass in der Angelegenheit keine Beschränkung in Aussicht steht: „Unsere Straßenverkehrsbehörde hat sich mit dem Fall befasst und ist in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger und der Polizei zum Schluss gekommen, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich des Kiesweihers bei Amberg aktuell nicht möglich ist und auch nicht verhältnismäßig wäre“.

Dabei sei die Polizei in Bad Wörishofen zu demselben Schluss gekommen, wie die Kollegen in Buchloe: „An der konkreten Stelle ereigneten sich laut Polizei Bad Wörishofen in den vergangenen Jahren keine relevanten Unfälle.

Auf dem Geh- und Radweg sind die Fußgänger und Radfahrer sicher unterwegs. Die Kreisstraße ist dort sehr übersichtlich, was auch ein sicheres Überqueren der Straße ermöglicht“, berichtet Vögele.

Beim Amberger Baggersee handelt es sich nicht um eine "öffentliche Einrichtung"

Und die Straßenverkehrsbehörde habe geltend gemacht: „Der fließende Verkehr darf nur dann beschränkt werden, wenn eine besondere Gefahrenlage besteht. Auch die Verhältnismäßigkeit muss immer gegeben sein“.

Obendrein gibt Vögele zu bedenken, „dass es sich beim Weiher nicht um eine öffentliche Einrichtung handelt. Das Betreten ist laut Beschilderung eigentlich verboten“.

Insofern sei das Urteil eindeutig, betont Vögele: „Insgesamt kommt unsere Straßenverkehrsbehörde zu dem Schluss, dass eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht verhältnismäßig wäre. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und die Kreisstraßenverwaltung teilen diese Auffassung“.