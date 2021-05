Amberg

Eine Bürokratie-Odyssee um die halbe Welt für eine Lehrstelle in Amberg

Plus Eine Härtefall-Regelung gibt es in Bayern nicht: Wieso der 21-jährige Afghane Ferdaus Shams nach Indien muss, damit er seine Ausbildung bei Lacuna Air in Amberg beginnen kann.

Von Karin Donath

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Ausbildungsplatz angetreten und müssen, um die Ausbildung weiterführen zu können, nach Indien reisen. Gibt es nicht? Gibt es doch, wie der Inhaber von Lacuna Air, Volker Lehnert und sein Vertriebsleiter Wolfgang Lutzenberger im Gespräch mit der Mindelheimer Zeitung berichten.