Flexibus im Wertachtal als Beitrag zur Verkehrswende

Als nicht ganz einfache Geburt bezeichnete Landrat Alex Eder die Einführung des Flexibusses in den Gemeinden Amberg, Ettringen, Türkheim und Wiedergeltingen bei der offiziellen Inbetriebnahme am Donnerstag.

Doch nach intensiven, monatelangen Gesprächen sei es erstmals auch gelungen, die Landkreisgrenze zu überwinden, sodass ab sofort auch die Stadt Buchloe angefahren wird. Der Geschäftsführer des Betreibers RBA Regionalbus Augsburg, Dominic Kuhn, bezeichnete den Flexibus als eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und ein Beitrag zur Verkehrswende. Wie in unserer Montagsausgabe berichtet verkehrt ein roter Mercedes Sprinter nun Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 20 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr im Wertachtal. Bequem per App oder telefonisch unter 08292/9902100 können Fahrten in diesem Zeitraum gebucht werden. Die über 300 Haltestellen in den vier Kommunen sind maximal hundert Meter von der Haustüre entfernt. Bis zu acht Mitfahrer können gleichzeitig in dem Kleinbus Platz nehmen. Nähere Informationen im Internet unter www.flexibus.net.