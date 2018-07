08:59 Uhr

Amtsgericht Memmingen: Falscher Freund

Ein Unterallgäuer gibt seinem Bekannten ein Alibi. Vor dem Amtsgericht Memmingen steht er völlig allein da.

Von Leonie Küthmann

Ein Mann sitzt auf der Terrasse einer Kneipe in Bad Wörishofen und trinkt ein Bier. Dann steht er auf, fährt nach Türkheim, zündet dort in einem Keller einen Wäschekorb an und fährt zurück zur Kneipe. Die Brandstiftung (wir berichteten) ereignete sich 2013. Vor dem Amtsgericht Memmingen wurde nun jedoch nicht der Brandstifter verhört, sondern der Wirt der Kneipe.

Dieser soll dem Brandstifter für die Nacht im November 2013 ein Alibi verschafft haben: Der 58-jährige Wirt erzählte der Polizei bei der Vernehmung, dass sein Bekannter auf der Terrasse der Kneipe saß, nur kurz weg war und mit einer Pizza wiederkam. Danach fuhr der Wirt seinen Bekannten nach Hause – Letzterer konnte nicht mehr fahren, da er zu viel getrunken hatte.

Auslöser für die Verhandlung war eine Straftat in Türkheim

„Bitte, ich will das Gericht doch als freier, unbestrafter Mann verlassen“, fleht der 58-Jährige bei der Verhandlung. „Das können Sie sich ehrlich gesagt abschminken“, entgegnet Richterin Barbara Roßdeutscher. Verteidigen muss der Angeklagte sich an diesem Tag selber – sein Verteidiger ist nicht zum Termin erschienen. „Ich lasse Ihnen die Wahl, ob Sie selbst sprechen wollen, oder ob wir den Termin verschieben“, erklärt die Richterin. „Ich will Sie auf keinen Fall überfahren.“ Dass der Verteidiger unentschuldigt fehlt, ist für sie „Schlamperei“.

Der Angeklagte will aber trotzdem reden: Er schildert, wie sein damaliger Bekannter ihn während der Heimfahrt von der Kneipe bedroht habe: „Er hat gesagt, er zündet meine Kneipe an und dass er mich töten will, wenn ich nicht für ihn aussage.“ Er habe Angst gehabt.

Mittlerweile ist der Wirt Rentner und verwitwet. Die erwachsenen Kinder sind größtenteils unabhängig: „Bis auf die Jüngste, sie ist 23“, erzählt der Angeklagte. „Was macht die denn beruflich?“, will die Richterin wissen. „Sie ist grade frisch verheiratet und wenn ich Geld hab’, geb’ ich es ihr.“

Der Unterallgäuer wird dementsprechend verurteilt

Daher muss der Angeklagte auch den zuvor vorgeschlagenen Tagessatz von 50 Euro nicht zahlen: „Ich denke, dann sind 60 Tagessätze á 25 Euro angemessen“, betont Barbara Roßdeutscher. „Aber ich verstehe gar nicht, wieso ich überhaupt eine Strafe zahlen muss für das, was mein Freund gemacht hat“, wendet der 58-Jährige ein. „Weil sie eine Falschaussage gemacht haben – das geht so nicht“, kommt die prompte Antwort der Richterin.

Ihr Urteil richtet sich nach der vorher angekündigten Entscheidung: 60 Tagessätze zu je 25 Euro, insgesamt eine Geldstrafe von 1500 Euro. „Ich kann verstehen, dass sie in einer Notlage waren – ich kenne auch den damaligen Angeklagten und kann mir vorstellen, dass der versucht hat, auf sie einzuwirken“, erklärt die Richterin ihre Entscheidung. „Aber Sie hätten zur Polizei gehen und sagen müssen, dass Sie bedroht werden.“

Die vergleichsweise milde Strafe, um die der Angeklagte noch vor der Urteilsverkündung gebeten hatte, bekommt er aufgrund der günstigen Umstände: Er ist nicht vorbestraft und außerdem geständig. „Das hätte aber auch eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen können“, betont die Richterin. Nun bleibt dem Angeklagten eine Woche, um gegen das Urteil Revision einzulegen: „Besprechen Sie das mit Ihrem Anwalt“, rät Barbara Roßdeutscher dem Angeklagten. (lekkü)

Themen Folgen