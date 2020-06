00:31 Uhr

Amtsgericht wartet vergeblich

20-Jähriger bleibt Verhandlung fern

Von Kurt Kraus

Jugendrichter Dr. Markus Veit, Staatsanwältin Patricia Fink und ein Dolmetscher warteten vergeblich. Ein zur Tatzeit 20-jähriger Afghane sollte sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, am 19. August des vergangenen Jahres in einer Unterkunft in Türkheim einen Landsmann mit einem Küchenmesser verletzt und ihm diverse Schnittverletzungen beigebracht zu haben. Anlass sei eine banale Streitigkeit gewesen. Doch der Angeklagte erschien nicht.

Nachdem Richter Veit und Anklägerin Fink eine angemessene Zeit gewartet hatten, wurde gegen den Angeklagten ein Haftbefehl erlassen. Sobald ihn die Polizei erwischt hat, wird die Verhandlung nachgeholt. Doch nicht nur der Angeklagte war ausgeblieben, sondern auch ein Zeuge, auf den Richter Veit nicht verzichten mochte. Dem Zeugen wurden 200 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt. Kann oder will er die Ordnungsstrafe nicht begleichen, muss er ersatzweise für vier Tage ins Gefängnis.

Bleibt der Angeklagte der Gerichtsverhandlung unentschuldigt fern, kann sie nicht stattfinden, heißt es im Paragrafen 230, Absatz 1 der Strafprozessordnung. Absatz 2 sieht für diesen Fall die Möglichkeit vor, einen „Haftbefehl zu erlassen, soweit dies zur Durchführung der Hauptverhandlung geboten ist“. Juristen sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem sogenannten „Sicherungshaftbefehl“.

