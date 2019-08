vor 9 Min.

An der A 96: Mann filmt Frau auf der Autobahn-Toilette

Ein Mann soll eine Frau am Rastplatz Kammlachtal an der A96 auf der Toilette gefilmt haben.

Eine Frau ist an am Rastplatz Kammlachtal an der A 96 von einem Unbekannten auf der Toilette gefilmt worden. Sie konnte den Täter gut beschreiben.

Von Melanie Lippl

Die Polizei sucht einen Mann, der am frühen Dienstagabend eine Frau auf einer Autobahntoilette am Parkplatz Kammlachtal an der A 96 belästigt hat.

Wie die 25-Jährige der Autobahnpolizei mitteilte, hatte der Mann sie aus der Nachbarkabine mit einem Handy gefilmt. Sie bemerkte die Kamera jedoch und wollte den Mann damit konfrontieren: Er flüchtete.

So beschreibt die Frau den Mann, der sie gefilmt hat

Laut Polizei konnte die Frau jedoch eine gute Beschreibung abgeben: Der männliche Täter ist demnach etwa 28 bis 30 Jahre alt, schlank und rund 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit trug er ein weiß-graues, schlichtes T-Shirt und eine dunkelblaue kurze Hose. Der Mann hatte schwarze Haare und wurde laut Polizei "dem osteuropäischen Typ zugeordnet". Weiterhin beschrieb ihn die Geschädigte als hellhäutig mit dunkle Augen, ovalem Gesicht und spitzen Kinn.

Es ist nicht der erste Fall von Belästigung am Parkplatz Kammlachtal

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Person geben? Zeugen sollen sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden. Bereits im Vorjahr ist an dem Parkplatz ein vergleichbarer Fall bekanntgeworden. Die damalige Personenbeschreibung war nahezu deckungsgleich, heißt es von Seiten der Polizei.

Themen Folgen