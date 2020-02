20.02.2020

An der Steuerfrage scheiden sich die Geister

Soll die Stadt an der Steuerschraube drehen? Die Meinungen gehen auseinander

Seit Jahren sorgt die Frage für Streit, ob die Stadt Bad Wörishofen an der Steuerschraube drehen und den Gewerbesteuerhebesatz von aktuell 240 Prozentpunkten erhöhen soll – oder muss?

Dies sorgt immer wieder für Zoff zwischen Bürgermeister Paul Gruschka und der Stadtratsmehrheit. Gruschka will eine Steuererhöhung – die Mehrheit quer durch alle Stadtratsfraktionen lehnt eine Erhöhung rundweg ab.

Doris Hofer sieht „keinen Grund, die Gewerbesteuer zu erhöhen“, immerhin könne die Stadt derzeit Rekordeinnahmen verbuchen. Heuer werden über 11 Millionen Euro erwartet. Das Risiko, bei einer Erhöhung neue oder ortsansässige Unternehmer zu verprellen und an Verlässlichkeit zu verlieren, sei zu groß.

Dominic Kastnerhatte zwar keine konkreten Vorstellungen parat, aber auch er sieht nur eine Chance auf höhere Steuereinnahmen, wenn sich die Stadt aktiv um neue Steuerzahler bemühe.

„Beibehalten!“, brachte es Stefan Welzel auf den Punkt. Er könne die Forderung nach einer Gewerbesteuererhöhung nicht mehr hören, denn: „Viel hilft nicht immer viel“, so Welzel. Bad Wörishofen sei auch durch den niedrigen Steuersatz attraktiv für Unternehmen und verfügen durchaus auch ohne Steuererhöhung über „solide Finanzen“.

Paul Gruschkableibt dabei: „Wir brauchen einen deutlich höheren Gewerbesteuer-Hebesatz“, forderte er und bat energisch darum, Bad Wörishofen doch nicht mit Ortschaften wie Rammingen zu vergleichen. Dort sei die Gewerbesteuer zwar niedrig, doch als Kurstadt müsse Bad Wörishofen eben auch mit anderen Kurstädten verglichen werden – auch bei der Gewerbesteuer, die in Kurorten wie Oberstdorf oder Füssen deutlich höher liegen. Dies sei auch einfach zu erklären: „Ein Kurort muss einen deutlich höheren Aufwand“ betreiben, der nun mal auch Kosten verursache: „Das Geld muss doch irgendwo herkommen!“, so Gruschka, der endlich einen Haushalt ohne Beanstandungen vorlegen will.

Alexandra Wiedemann will die Gewerbesteuer belassen und versuchen, neue Gewerbeflächen auszuweisen.

Regine Glöckner sieht im Streit um die Gewerbesteuer „die schädlichste Diskussion für unsere Stadt“. Sie könne sich eine Erhöhung „um ein paar Punkte“ nach oben durchaus vorstellen, wenn die Stadt gleichzeitig aktiv auf ansiedelungswillige Unternehmen zugehe. (alf)

