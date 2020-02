Andrang für Bauplätze, die es noch nicht gibt

Plus In Bad Wörishofen warten mittlerweile 185 Bewerber auf ein Grundstück für das Eigenheim. Nun tut sich etwas – vielleicht.

Immer mehr Menschen wollen sich in Bad Wörishofen niederlassen, der Zuzug hält seit Jahren an. Mittlerweile hat die größte Stadt des Landkreises Unterallgäu 17.314 Einwohner (Stand Ende 2019) – und es könnten leicht mehr sein. Bei der Stadt gibt es derzeit allein 185 Bewerber für einen Bauplatz. Das sagte Bernhard Oberstaller vom Bauamt unserer Redaktion. „Und fast täglich werden es mehr“. Allerdings ist das Angebot an Bauflächen derzeit beschränkt. Es gebe noch fünf Bauplätze in Dorschhausen, mehr nicht, sagt Oberstaller. Es sei schwierig, an neue Flächen zu kommen.

Für Grundstückseigner fehlten die Anreize zum Verkauf, sagt Helmut Mader vom Bayerischen Bauernverband im Unterallgäu. „Bei einem Verkauf geht etwa die Hälfte des Erlöses an den Staat“, erläutert der Geschäftsführer. „Und was tut man mit der anderen Hälfte?“ Statt Zinsen auf Bankguthaben müssten die Landwirte bei größeren Summen mittlerweile sogar mit Negativzinsen rechnen. Das Steuerrecht biete theoretisch die Möglichkeit, das Geld in ein Ersatzgrundstück zu investieren. Auf diese Weise würden unter Umständen keine Steuern anfallen, sagt Mader. „Das Problem ist hier aber, dass man eben nicht an Grundstücke kommt“, schildert er die Situation. Etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen seien verpachtet. Viele Landwirte verfolgten zudem den „zutiefst bäuerlichen Gedanken“ (Mader), den Grund des Hofes für kommende Generationen zu erhalten. Und natürlich brauchen die Bauern selbst Flächen, um die eigene Landwirtschaft auch zukünftig betreiben zu können. Wie also an Grundstücke kommen?

Soll die Stadt aufgelassene Kurheime aufkaufen?

Oberstaller berichtet von Vorschlägen, die Stadt möge doch aufgelassene Kurheime kaufen und die Grundstücke zur Bebauung freigeben. Das sei laut Oberstaller aber nicht praktikabel. Der Grund dafür seien die stetig steigenden Immobilienpreise. Im Verkauf der Grundstücke müsste die Stadt am Ende wohl 400 bis 500 Euro pro Quadratmeter in der Kernstadt verlangen, sagt Oberstaller. „Da kann sich keine normale Familie mehr ein Haus bauen“, betont er. Die offiziellen Bodenrichtwerte seien für solche Berechnungen zudem nur bedingt einsetzbar. Diese ermittelt der sogenannten Gutachterausschuss, angesiedelt am Landratsamt. Für den Südwesten der Kernstadt stünden derzeit etwa 350 Euro in der Liste. Diese Preise würden für unbebaute Grundstücke ermittelt. Aber solche fände man in Bad Wörishofen kaum, gibt Oberstaller zu bedenken.

Helmut Mader rät Kommunen, „langfristig zu denken und rechtzeitig Gespräche zu führen“. Sinnvoll sei es, bei Verhandlungen gleich Tauschflächen anbieten zu können, um die man sich rechtzeitig kümmern müsse. „Das ein oder andere Mal“ helfe es vielleicht auch, das finanzielle Angebot nachzubessern. Er habe die Beobachtung gemacht, dass einige Gemeinden versuchten, sehr günstig an Grundstücke zu kommen. Dabei seien diese im Vergleich im Unterallgäu nicht zu teuer. „Wir liegen im schwäbischen Durchschnittspreis“, sagt Mader, allerdings ohne Zahlen zu nennen. Im Oberallgäu etwa oder im Augsburger Raum müssten Gemeinden mehr für Grundstücke bezahlen. Einen anderen Weg will der künftige Landesentwicklungsplan aufzeigen. Die Gemeinden würden verpflichtet, vor der Ausweisung neuer Baugebiete nachzuweisen, dass nach Lückenschlüssen im Innenbereich gesucht wurde, berichtet Oberstaller. „Die Antwort kenne ich jetzt schon, weil die Stadt keinen Zugriff auf diese Flächen hat“, sagt er.

So könnte es mit neuen Bauplätzen klappen

In Bad Wörishofen versucht man, Chancen zu eröffnen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Was sich in Sachen neuer Baugebiete tut, diese Frage unserer Redaktion hat Bürgermeister Paul Gruschka (FW) bislang nicht beantwortet. Im Bauausschuss gab es kürzlich aber die Debatte darüber, ob man bei akutellen Bauwünschen an den Rändern von Bebauungsplänen nicht gleich versuchen sollte, weitere Plätze zu schaffen. In Schlingen soll dies nun versucht werden. Für Schlingen lägen 55 Bewerbungen um einen Bauplatz vor, sagt Oberstaller. Allerdings habe sich der Großteil gleich für mehrere Standorte beworben, um hoffentlich irgendwo zum Zug zu kommen. Da geht es mit den Bauplätzen nicht anders als mit den Kita-Plätzen. In Schlingen möchte ein Bauwerber am Rand des Bebauungsplanes „Am Zwirnet“ ein Haus errichten, Bauland ist diese Fläche noch nicht. Eine zweireihige Bebauung wäre dort sinnvoll, so Oberstaller. Zehn Plätze könnten entstehen. Auch Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel sprach sich dafür aus, es zu versuchen. „Wenn man die Möglichkeit hätte, hier ein kleines Baugebiet zu entwickeln, wäre das eine Chance,“ sagte er. Der Bedarf der nächsten Zeit würde dies nötig machen.

Bürgermeister Gruschka will es ebenfalls versuchen. Dies werde auf einen Bebauungsplan hinauslaufen. Realtistisch sei ein Zeitrahmen von einem Jahr, sagte Oberstaller auf Nachfrage von Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer. Dass es in Schlingen noch zahlreiche freie Grundstücke gebe, wie Hofer anmerkte, liege daran, dass dies Rückbehaltsflächen ohne Bauzwang seien, aus früheren Ausweisungen von Baugebieten. Hofer hatte gesagt, sie sehe es kritisch, ein Baugebiet in Richtung Umgehungsstraße zu schaffen. Gegen eine Stimme beschloss der Ausschuss, die Grundlagen für eine Bebauung zu schaffen. Dies könne nach Ansicht der Verwaltung nur mittels eines Bebauungsplanes geändert werden.

Auch in Stockheim stand der Ausschuss vor der Frage, ob weitere Bauplätze möglich sind. Konrad Hölzle (CSU) hätte das gerne so gehabt. „Ein bis drei Plätze für die Allgemeinheit“, hält er für möglich. Es geht um den Bau eines Wohnhauses an der Wertachtalstraße und eine Voranfrage dazu. „Auch in Stockheim gibt es keine Flächen“, gab Hölzle zu bedenken. „Man könnte auch hier einen Bebauungsplan verlangen“, sagte Oberstaller.

Gegen eine Stimme erteilte der Ausschuss die Zustimmung zu der Voranfrage zum Bau.