Andreas Rohrmayer half in der schlimmsten Not

Plus Als ihr Mann plötzlich stirbt, muss sich Karina Nuscheler allein um die beiden Kinder und den Bauernhof in Katzenhirn kümmern. Doch es gab einen Lichtblick.

Seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es war. Samstag, 3. Juni 2017. Am Morgen nach der Stallarbeit haben Karina Nuscheler und ihr Mann Michael noch gemeinsam in ihrem schönen, neu gebauten Haus in Katzenhirn gefrühstückt, gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Hannah und Lina, neun und eineinhalb Jahre alt. Dann brach Michael Nuscheler auf. Er wollte mit einem Radlader ein paar Arbeiten verrichten. Gegen Mittag erleidet der Landwirt einen Herzinfarkt. Niemand kann ihm mehr helfen. Michael Nuscheler wird nur 35 Jahre alt. Seine Frau Karina und die Kinder erleben den bittersten Tag ihres Lebens.

Zur tiefen Trauer um ihren Mann, den sie erst zwei Jahre zuvor kirchlich geheiratet hatte, kommt ein ganzer Berg an Problemen, der auf die damals 25-Jährige einstürzt. Karina Nuscheler hat zwar immer auf dem Hof mitgeholfen, eine gelernte Bäuerin aber ist sie nicht. Sie ist Zahnarzthelferin und arbeitete in Teilzeit.

Die 40 Milchkühe im Stall mussten versorgt werden

Das war nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr möglich. 40 Milchkühe, dazu noch ein paar Dutzend Jungtiere und Kälber – die wollten jeden Tag versorgt werden. Nachbarn haben mitgeholfen, Verwandte und Freunde. Noch am Todestag ihres Mannes ist Karina auf den Traktor gestiegen und hat mit dem Ladewagen Gras für die Tiere von der Wiese geholt.

Karina Nuscheler stammt aus Ketterschwang im Ostallgäu. Ihre Mutter kommt seit dem Tod des Schwiegersohns fast jeden Tag nach Katzenhirn und unterstützt ihre Tochter und die Enkelkinder. Eine Woche nach der Tragödie bekam Karina Nuscheler auch professionelle Hilfe. Andreas Rohrmayer aus Eggenthal arbeitet als Betriebshelfer für den Maschinenring Ostallgäu. Er ist ein erfahrener Helfer und macht diese Arbeit schon seit 1994. Der Mindelheimer Maschinenring hatte zu dieser Zeit niemanden zur Hand, der eine ähnliche Erfahrung mitbringen hätte können.

Andreas Rohrmayer kommt immer dann, wenn Not am Mann ist: Wenn ein Landwirt krank ist, auf Reha oder wie im Falle Nuscheler, wenn ein Todesfall in einer bäuerlichen Familie eine besonders große Lücke reißt. Der Vater von fünf Kindern hat selbst keinen landwirtschaftlichen Hof. Sein Beruf ist Betriebshelfer. Sechs Tage die Woche war er ein ganzes Jahr lang als Helfer in Katzenhirn. Nur sonntags machte er eine Pause.

Betriebshelfer Andreas Rohrmayer aus Eggenthal hat ein Jahr lang auf dem Hof von Karina Nuscheler in Katzenhirn ausgeholfen. In Kassel ist er zum Betriebshelfer des Jahres ausgezeichnet worden. Bild: Johann Stoll

Schon am frühen Morgen kam der Betriebshelfer nach Katzenhirn

Der heute 43-Jährige wurde zu einem wahren Engel für die Familie Nuscheler. Morgens um 5.30 Uhr war er zur Stallarbeit genauso da wie abends, wenn nach 17 Uhr die Kühe zum zweiten Mal in den Melkstand kommen und gefüttert werden wollen. Wiesen und Äcker hat Rohrmayer mit Maschinen bearbeitet. Und nicht zuletzt hat er Karina Nuscheler alles gezeigt und ihr erklärt, wie Landwirtschaft geht. Was ihn so besonders macht? „Weil er der Beste ist“, sagt eine dankbare Karina Nuscheler. Nur eines mache er nicht: Büroarbeit, ohne die es in einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb nicht geht.

Seit einem Jahr schlägt sich die junge Witwe alleine mithilfe von „tollen Menschen“ durch, wie sie sagt. Das sind Freunde ihres Mannes, Nachbarn und die Familie. Ein junger Mann aus Nassenbeuren hilft auch regelmäßig, sagt sie. Leicht ist es trotzdem nicht. Sie arbeitet jeden Tag bis in die Nacht hinein, 365 Tage im Jahr. Nur zweimal hat sie sich freinehmen können. Einmal war sie bei einer Hochzeit, das andere Mal nahm sie am Martinsumzug ihrer kleinen Tochter teil. Da übernahm dann Betriebshelfer Andreas Rohrmayer.

Andreas Rohrmayer erhielt einen Preis für sein Engagement

Karina Nuscheler will weitermachen, den Hof im Sinne ihres verstorbenen Mannes retten. Und sie hat für sich entdeckt, dass ihr die Arbeit viel Freude macht. Bulldog fahren, melken – all das ist für sie längst kein Problem mehr. Ihrem Betriebshelfer kann sie gar nicht genug danken. Als sie von einem deutschlandweiten Wettbewerb aller Maschinenringe hörte, hat sie sich sofort hingesetzt und eine Bewerbung geschrieben. Mit dem Award ausgezeichnet werden sollte der beste Betriebshelfer.

Zehn wurden in die engere Auswahl genommen. Und Andreas Rohrmayer war dabei. Am Ende hat der 43-Jährige den Sonderpreis gewonnen: eine Urkunde und eine helfende Hand in Gips geformt. Zur Preisverleihung sind Karina Nuscheler und Andreas Rohrmayer mit Familie gemeinsam ins hessische Kassel gefahren. Alle haben sich unglaublich über diese Auszeichnung für diesen Helfer gefreut. Ein Helfer, der einfach da ist, wenn andere ein schwerer Schicksalsschlag trifft.