Anlieger fordern Nachbesserungen beim Türkheimer Verkehrskonzept

Plus Anlieger der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim wollen endlich energische und wirksame Maßnahmen, um den Verkehr zu bremsen und Falschparker zu bestrafen. Sonst sei es nur eine Frage der Zeit, bis hier ein schwerer Unfall passieren werde

Von Alf Geiger

Anlieger der Jakob-Sigle-Straße im Teilabschnitt von der Kirchenstraße zur Maximilian-Philipp-Straße fordern dringend Nachbesserungen am Verkehrskonzept, das jüngst im Marktgemeinderat diskutiert wurde. „Wir kämpfen seit über zehn Jahren um die Ausarbeitung eines vernünftigen Verkehrskonzeptes für unseren Straßenabschnitt“, schreibt Alice Roiser im Namen der betroffenen Anlieger an Ordnungsamtschefin Daniela Groß, die das neue Konzept jüngst im Gemeinderat vorgestellt hatte.

Autofahrer und Falschparker sorgen immer wieder für Gefahr in Türkheim

Aus Sicht der Anlieger sei „leider bis jetzt überhaupt nicht beachtet worden, dass unsere Straße nicht nur ein direkter Weg zur Mittelschule und Grundschule ist.“ Auch durch die verbundene Spielstraße mit Spielplatz zum Gärtnerweg sei die Straße bei Spaziergängern und Familien auch mit Fahrrädern beliebt. „Für viele ist das auch eine direkte Abkürzung“, so Alice Roiser. Hinzu komme noch die Verbindung zum Seniorenheim durch den Gärtnerweg.

Da dieser Abschnitt eine Abkürzung zwischen der Kirchenstraße und der Hauptstraße sei, müssten die Anlieger mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen leben, allein durch die „Abkürzer , die hier einen schnellen Weg zur Hauptstraße nutzen würden. Gerade auch morgens, wenn die Kombi- und Lkw-Fahrer vom Gewerbegebiet schnell zum Bäcker oder Rewe-Markt fahren, werde diese Straße genutzt. Stoßzeiten mit hohem Verkehrsaufkommen sind auch die Mittagszeit und gegen Feierabend ca. ab 16.30 Uhr, schildert Roiser die Situation.

Auch die Parksituation vor der Postfiliale sei für Fußgänger, Kinder auf Fahrrädern/Rollern, Müttern mit Kinderwagen oder Senioren mit Gehwagen „unmöglich“, so Alice Roiser: „Regelmäßig ist auch der Fußweg vor dem Imbiss mit parkenden Autos zugeparkt“, so Roiser. Und im Sommer sei der Gehweg dann auch durch Stühle und Tische in diesem Bereich zugestellt: „Hier nimmt keiner Rücksicht auf Fußgänger oder Kinder auf Fahrrädern“, ärgert sich Alice Roiser. Auch in Höhe des Blumenladens sei trotz Parkverbot regelmäßig der Fußweg zugestellt, oft sogar bis zur Post vor, wenn dort nichts frei ist.

Kritische Situationen für Fußgänger und Radfahrer in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim

„Fußgänger, Senioren und Kinder müssen eigentlich täglich hier an irgendeiner Stelle auf die Straße wechseln, da sie nicht auf dem Fußweg bleiben können. Leider laden die breiten Gehwege entweder zum Zuparken oder zum Überfahren ein, hier fahren viele ungebremst einfach über den Fußweg und nutzen diesen als Straßenverbreiterung“, so die Türkheimerin im Namen der Anlieger.

Sie müsse täglich kritische Situationen mit Radfahrern oder Fußgängern beobachten und sie befürchtet, dass es „nur eine Frage der Zeit“ sein werde, bis ein schwerer Unfall passiert. Auch Alice Roiser und ihre Familie geriet in den sechs Jahren, seit sie hier wohnt, mehrmals in Gefahrensituationen durch Autofahrer, die vermeidbar gewesen wären, wenn die Gehwege nicht zum Überfahren oder Parken geeignet wären.

Allein in den vergangenen zwei Jahren wurde sie Zeugin von drei kritischen Beinahe-Unfällen mit Fahrradfahrern.

Sie bittet die Ordnungsamtschefin Daniela Groß daher „dringend, an dem Konzept gerade für unseren Abschnitt noch zu feilen.“ Solange dieser Abschnitt als Abkürzung gesehen werde, werde es keine Besserung geben, ist Alice Roiser überzeugt: „Auch Poller werden nichts bringen, die Autofahrer parken einfach im Parkverbot weiter vorne oder hinten.“

Die Anlieger haben sogar schon mal geschätzt, was die Verstöße durch Falschparken mit und ohne Behinderung und Geschwindigkeitsüberschreitungen für den Markt Türkheim an Einnahmen bringen könnten: „Es sind Eurozahlen im mehrfachen vierstelligen Bereich“, so Alice Roiser.

Ein Vorschlag könnte aus Sicht der Anlieger eine Einbahnstraße von Richtung der Hauptstraße sein: „Damit wäre die Abkürzung erledigt und es müsste noch das Problem mit dem Parken allgemein angegangen werden.“

Wie berichtet, war das Verkehrskonzept als Entwurf in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt worden. Bürgermeister Christian Kähler und Ordnungsamtschefin Daniela Groß hatten dabei deutlich gemacht, dass auch Verbesserungsvorschläge willkommen seien.

Zu viele „Eltern-Taxis“ vor der Türkheimer Grundschule

