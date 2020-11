14.11.2020

Anlieger müssen weiter Schneeräumen

Die Satzung lief aus. Doch abgeschafft wurde sie nicht

Von Wilhelm Unfried

Nach 20 Jahren Laufzeit erlosch die Schneeräum-Satzung von Bad Wörishofen. Doch abgeschafft wurde sie keineswegs. Der Stadtrat hat die Neufassung der „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherheit der Gehbahnen im Winter“ beschlossen.

Ordnungsamtsleiter Jan Madsack stellte die neue Satzung vor. Sie regle genau wie die Vorgängerin, die Pflichten des Bürgers, wie Gehwege zu reinigen und von Schnee zu räumen seien.

Der gängigste Fall sei der Gehweg vor dem Grundstück. Den hat der Besitzer in Bad Wörishofen an Werktagen ab sieben und an Sonntagen ab acht Uhr zu räumen. In den verkehrsberuhigten Bereichen, in denen es keine Gehwege gibt, hat jeweils der Anlieger auf der Straße seiner Seite einen ein Meter breiten Streifen zu räumen.

Pech weiterhin für die Besitzer von Eckgrundstücken, sie müssen auch an zwei Gehwegen räumen, so Madsack bei seiner Präsentation.

Stadtrat Konrad Hölzle (CSU) fand noch eine besondere Vorschrift. In den Ausführungsbestimmungen stehe, das eine Streupflicht bestehe, wobei Streusalz generell ausgeschlossen sei und nur bei besonderen Gefahrensituationen eingesetzt werden dürfe. Madsack bestätigte dies. Der Stadtrat verabschiedete die Verordnung, die nun wieder 20 Jahre lang gilt.

