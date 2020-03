vor 23 Min.

Anne-Sophie Mutter spielt nun erst im Herbst

Stargeigerin muss Konzert im April in Bad Wörishofen wegen der Corona-Krise verlegen. Was Kartenkäufer nun wissen müssen.

Der Corona-Krise fällt auch das angekündigte Konzert mit Weltstar Anne-Sophie Mutter in Bad Wörishofen zum Opfer. Nun gibt es einen Ersatztermin. Mutter wird am Dienstag, 22. September, in Bad Wörishofen auftreten. Das gaben Werner und Winfried Roch bekannt, die das Konzert organisieren. Sie sind die Macher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen.

Stargeigerin Mutter wird nun unmittelbar vor dem Beginn des Festivals 2020 auftreten, nicht am 9. April. Die bereits gekaufen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. (m.he)

