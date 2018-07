09:05 Uhr

Anonymität am Himmel über der Kurstadt

Auf dem Bahle-Flugplatz in Bad Wörishofen soll eine weitere Flugzeughalle entstehen, damit die Flieger nicht im Freien stehen müssen.

Warum es so schwer ist zu sagen, welche Maschinen über Bad Wörishofen fliegen.

Von Markus Heinrich

Wie viele Flugzeuge ziehen pro Jahr über Bad Wörishofen? Und wer ist da eigentlich unterwegs? Militär, Privatpiloten, Passagiermaschinen? Diese Fragen spielten eine wichtige Rolle in der ausführlichen Debatte um den Neubau einer Flugzeughalle auf dem Flugplatz Bahle-Schmid in Bad Wörishofen (wir berichteten). Dass es nicht einfach sein wird, Antworten zu bekommen, zeigte nun eine Anfrage unserer Zeitung beim Luftamt Südbayern. Warum das so ist, weiß Bad Wörishofens Flugplatz-Geschäftsführer Günter Schmid. Er selbst hat für seinen Verantwortungsbereich genaue Zahlen und liefert sie auch. Demnach verzeichnet der Flugplatz Bahle-Schmid pro Jahr zwischen 8000 und 9000 Starts und Landungen. Diese Zahl sei seit Jahren stabil, sagt Schmid und betont: „Mehr wollen wir auch gar nicht“.

Im Bauausschuss wurden vereinzelt Bedenken laut, ob denn eine neue Flugzeughalle nicht zu mehr Flugverkehr führen könnte. Schmid sagt, man baue die Halle, damit Flugzeuge, die jetzt im Freien parken müssen, überdacht stehen können. 52 Meter lang und elf Meter breit soll sie werden. Eine Baugenehmigung der Stadt ist dafür nicht nötig. Es handelt sich um ein sogenanntes privilegiertes Vorhaben. Zuständig ist das Luftamt Südbayern, die Stadt Bad Wörishofen würde gegebenenfalls nur als Träger öffentlicher Belange gehört. Eine Bauvoranfrage bei der Stadt haben die Betreiber aber trotzdem gestellt. In der Diskussion darüber ging es dann bald um Grundsätzliches.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW), selbst Pilot von Segelflugzeugen, wünschte sich etwa weitere Informationen, weil es Beschwerden über Lärmbelästigung durch ein Flugzeug für Fallschirmspringer gab. Marion Böhmer-Kistler (CSU) wollte dagegen entkräften, dass der Flugplatz Bahle-Schmid die Quelle allen Flugverkehrs über Bad Wörishofen sei. Dazu forderte sie Zahlen zu allen Überflügen ein. Vehement wehrte sie sich aber gegen die Eröffnung eines langwierigen luftrechtlichen Verfahrens dazu. Es wäre wohl auch vergebliche Mühe gewesen, wie eine Anfrage unserer Zeitung beim Luftamt Südbayern zeigt.

Man könne keine Auskünfte erteilen, lässt eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern wissen, wo das Luftamt angesiedelt ist. Zwar lägen statistische Aufzeichnungen über Flugbewegungen von und zu bestimmten Flugplätzen vor. „Eine Statistik, welche sämtliche Flugstrecken über einem konkreten Gebiet erfasst, gibt es jedoch nicht“, sagt die Sprecherin. Flugplatz-Geschäftsführer Günter Schmid sagt ebenfalls, dass es nicht möglich sei, an solch umfassende Auskünfte zu kommen, weil die Daten dazu schlicht nicht erfasst würden.

Er selbst melde einmal jährlich die erfassten Starts und Landungen dem statistischen Bundesamt. Aber selbst er, Schmid, habe keinen genauen Überblick darüber, wer da sonst noch alles über seinen Flugplatz schwebt. Piloten, welche die Stadt überfliegen wollen, müssten sich nicht einmal über Funk bei ihm melden. Dass auch Militärmaschinen und Passagiermaschinen für den Allgäu Airport darunter sind, kann Schmid von seinem Büro aus sehen. Letztere sollen eigentlich zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen einschweben und dann Richtung Flughafen eindrehen. Aber nicht alle Piloten würden das auch so machen, hat Schmid beobachtet. Die fliegen dann übers Stadtgebiet von Bad Wörishofen – außer wenn angemeldeter Segelflugbetrieb ist. Dann halten sie den vorgegebenen Anflugkorridor. Die Passagiermaschinen flögen allerdings in Höhen von 1500 bis 1800 Metern über das Stadtgebiet, sagt Schmid.

Auf dem Flugplatz Bahle-Schmid sind derzeit 40 Maschinen stationiert, berichtet der Geschäftsführer. Allerdings sind davon längst nicht alle regelmäßig im Einsatz. Schmid sagt, dass lediglich 10 bis 15 Piloten wirklich regelmäßig zum Fliegen kommen. Schmid sagt auch, dass Bad Wörishofen keineswegs als Sprungzentrum für Fallschirmspringer gesehen werden könne. Dafür gebe es viel zu wenige Starts und Landungen. Die Fallschirmspringer hätten sich zudem mittlerweile eine größere Maschine angeschafft, um weniger oft starten und landen zu müssen, berichtet der Flugplatz-Geschäftsführer.

