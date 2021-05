vor 32 Min.

Anrollen zum Spucktest in Bad Wörishofen

Plus Das Corona-Testzentrum an der Eishalle läuft gut an. Bad Wörishofen weitet bereits die Kapazitäten aus. Auch die Johanniter bieten eine Teststation an, ohne Terminvergabe.

Von Markus Heinrich

Spucken statt Bohren: Das Konzept an Bad Wörishofens neuem Corona-Testzentrum kommt bei den Menschen an. Seit Mittwoch sind die Buden vor der Eishalle in Betrieb. Bereits am Donnerstag wurden die Kapazitäten ausgeweitet. Auch die Johanniter betreiben mittlerweile eine Corona-Teststation in Bad Wörishofen, dazu kommen mehrere Apotheken.

