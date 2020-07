17:05 Uhr

Aquaplaning: Unfall auf der A96

Plus Nach Starkregen ist am Freitagnachmittag auf der A96 zwischen Stetten und Mindelheim in Fahrtrichtung München ein Auto verunglückt.

Von Johann Stoll

Um 15.40 Uhr ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der A96 zwischen Stetten und Mindelheim gekommen. Ein Auto war wegen Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wildzaun geschleudert. Drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bei 22.000 Euro. Die Feuerwehr Mindelheim und Sanitäter halfen vor Ort.

