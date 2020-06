17:00 Uhr

Arbeiter wird in tonnenschwere Maschine gezogen

Glück im Unglück hatte ein Arbeiter am Mittwoch bei einem Betriebsunfall in Bad Wörishofen.

Ein Betriebsunfall ereignete sich am Mittwoch bei einer Firma in Bad Wörishofen. Dabei hatte ein Arbeiter unglaubliches Glück.

Einen großen Schutzengel hatte ein 47-jähriger Mann, der bei einem Betriebsunfall nur leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann am Mittwochvormittag in einer Papierverarbeitungsfirma in Bad Wörishofen bei Wartungsarbeiten in eine tonnenschwere Wellpappenmaschine gezogen.

Der Mann wurde unter der Metallrolle eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Bad Wörishofen befreit werden.

Wie durch ein Wunder wurde er dabei nur leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. (mz)

