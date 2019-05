11:07 Uhr

Arbeitsmarkt: Das Unterallgäu ist weiter spitze

Im Mai lag die Arbeitslosenquote im Landkreis bei 1,7 Prozent. Einer der besten Werte bundesweit.

Von Ulf Lippmann

Die Arbeitslosenquote des Landkreises Unterallgäu liegt im Mai wie im Vormonat bei 1,7 Prozent. Damit ist das Unterallgäu deutschlandweit unter den zehn Landkreisen mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Laut den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit hatten im Mai 1408 Personen im Unterallgäu keinen Job. 148 der arbeitslosen Personen sind jünger als 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 24-Jährigen beträgt damit 1,4 Prozent. 463 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das sind 0,6 Prozent aller Erwerbspersonen.

Auch im Mai zeigte sich der Arbeitsmarkt im gesamten Allgäu weiter stabil. So waren aktuell knapp 130 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Monat zuvor, gleichzeitig blieb die Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitskräften auf hohem Niveau. Die Vermittler in der Agentur für Arbeit und in den sieben Jobcentern betreuten im Mai 8820 arbeitslose Menschen. Der Jahresvergleich zeigt eine leichte Erhöhung, im Mai des vergangenen Jahres waren 100 Menschen weniger arbeitslos. Starkes Interesse äußerten Betriebe an einer Beschäftigung weiterer Mitarbeiter. Insgesamt gaben Arbeitgeber fast 7000 Stellenangebote zur Besetzung herein.

Auch im Unterallgäu werden Fachkräfte gesucht

Im Mai äußerten Arbeitgeber einen anhaltenden Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. Betriebe gaben dem Arbeitgeberservice 1360 Stellen neu zur Besetzung herein. Insgesamt standen mehr als 6950 Beschäftigungsangebote zur Verfügung.

Einen Schwerpunkt bildeten Tätigkeiten im Bereich Metall. Mehr als 170 neue Stellen wurden im Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in der Metallbearbeitung angeboten. Das Tourismusgewerbe suchte Köche, Küchenhilfen und weiteres Personal im Service. Insgesamt 180 neue Beschäftigungsmöglichkeiten stellten Arbeitgeber für die Saison zur Verfügung.

Für die Herstellung von Lebensmitteln galt es 60 neue Arbeitsplätze zu besetzen. Die Energie- und Elektrotechnik steuerte mehr als 60 neue Jobangebote bei. Für den Bereich Verkauf von Gütern aller Art suchten Betriebe 60 weitere Kräfte.

Im gesamten Allgäu gibt es noch freie Lehrstellen

Günstig blieb auch im Mai die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für junge Menschen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle waren. Schwieriger sieht es für Betriebe aus, denn bereits jetzt ist absehbar, dass nicht jede Firma zum Ausbildungsbeginn im Spätsommer einen geeigneten Azubi haben wird.

Wie in den letzten Jahren waren auch dieses Mal deutlich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber bei den Beratern gemeldet. Seit dem Start des Beratungsjahres stellten Betriebe mehr als 5600 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Gleichzeitig meldeten sich bisher weniger als 3600 junge Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren. Bis Mitte Mai waren 2700 der gemeldeten Ausbildungsplätze noch nicht vergeben, knapp 1400 junge Menschen haben bisher keinen Ausbildungsplatz, der ihren Vorstellungen entspricht.

