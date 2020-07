vor 31 Min.

Arbeitsmarkt im Allgäu: Erste Lichtblicke trotz Corona

Plus Die Zahl der Arbeitslosen im Allgäu ist im Juni leicht gesunken. Welche Branche gerade vom Aufschwung profitiert.

Über viele Jahre war der Juni einer der Monate, in denen die Arbeitslosigkeit im Allgäu neben dem Oktober am niedrigsten war. Auch wenn in den letzten Tagen und Wochen verschiedene Einschränkungen gelockert wurden, belastete die Corona-Pandemie das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt jedoch weiterhin. Gut 4500 Frauen und Männer waren aktuell mehr arbeitslos gemeldet als im Juni des vergangenen Jahres. Die Zahl der Menschen, die in Betrieben verkürzt arbeiteten, blieb weiter hoch.

Im Vergleich zum Vormonat Mai über 500 Menschen weniger arbeitslos

Dennoch zeigten sich erste Lichtblicke, denn im Vergleich zum Mai waren knapp 520 Menschen weniger arbeitslos. Entsprechend ging die Arbeitslosenquote im Monatsvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent zurück. Insgesamt betreuten die Vermittler in der Agentur für Arbeit und in den sieben Jobcentern gut 12.950 arbeitslose Kräfte.

„Die Lockerungen insbesondere im Bereich der Hotellerie und Gastronomie haben den Arbeitsmarkt in den Tourismushochburgen belebt. Zahlreiche Einstellungen waren die Folge und das führte zu einem Rückgang bei arbeitslos gemeldeten Menschen. In anderen Branchen konnten manche Betriebe den Umfang der Kurzarbeit ebenfalls bereits reduzieren“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Im Bereich des Jobcenters Mindelheim hat sich die Zahl der Arbeitslosen von Mai auf Juni um 48 auf jetzt 1160 Personen verringert. Das waren 398 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 2,8 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 1,9 Prozent. Dabei meldeten sich 211 Personen arbeitslos, 58 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 250 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–33). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1987 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 47 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1656 Abmeldungen von Arbeitslosen (–308).

Arbeitsstellen leicht gesunken

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 37 Stellen auf 458 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 193 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juni 61 neue Arbeitsstellen, 103 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 587 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 275. Für den gesamten Landkreis Unterallgäu ergibt sich eine Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent. Sie ist nach Angaben der Agentur für Arbeit im Juni um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Insgesamt 2148 Unterallgäuer haben derzeit keinen Job.

Seit Beginn des coronabedingten Lockdowns haben Unternehmen im Allgäu von März bis Mai in etwas mehr als 8000 Fällen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. In diesen geprüften Anzeigen waren 106.000 Beschäftigte als Maximalwert angegeben. Im Juni wurde in gut 100 Anzeigen in deutlich geringerem Maß Kurzarbeit aus konjunkturellen Gründen mitgeteilt. Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistung stehen laut Agentur für Arbeit aber erst in einigen Wochen endgültig fest. Eine Anzeige kann auch vorsorglich und für mehr Beschäftigte gestellt werden. Daraus lässt sich nicht schließen, wie viele Beschäftigte am Ende tatsächlich in Kurzarbeit waren und in welchem Stundenumfang. Neben dem verarbeitenden Gewerbe waren bisher im Allgäu das Gastgewerbe und der Handel am stärksten von Kurzarbeit betroffen.

Seit Beginn der Corona-Krise wurden bereits mehr als 16.000 Anträge auf Zahlung von Kurzarbeitergeld bewilligt. Bis einschließlich Juni haben Betriebe im Allgäu insgesamt 80 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld inklusive Sozialversicherungsbeiträgen erhalten. Eine Reihe von Unternehmen konnte zwischenzeitlich den Umfang der Kurzarbeit reduzieren.

