vor 19 Min.

Arbeitsmarkt stabilisiert sich

Beste Zahlen im Raum Mindelheim

Stabile Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt im Allgäu signalisiert die Arbeitslosenquote im Juli. Wie bereits im Juni erreichte sie den Wert von 2,2 Prozent. Der Vergleich mit dem Vorjahresergebnis zeigt sogar eine leichte Verbesserung; damals lag die Quote noch bei 2,3 Prozent. Aktuell waren bei den Vermittlern der Arbeitsagentur und in den sieben Jobcentern 8522 Menschen arbeitslos gemeldet, so wenige wie in keinem Juli der letzten 20 Jahre. Arbeitgeber stellten insgesamt gut 7000 Stellengebote zur Besetzung zur Verfügung. „Die aktuelle wirtschaftliche Lage veranlasste manche Betriebe zu einer gewissen Zurückhaltung bei Neueinstellungen. Der Arbeitsmarkt im Allgäu befindet sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Agentur für Arbeit. Im Juli meldeten sich 1220 Menschen neu bei den Vermittlern arbeitslos, so wenig wie noch nie 2019. 1050 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu blieb im Juli stabil bei 1,7 Prozent. Das ist aktuell die sechstniedrigste Quote in ganz Deutschland. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im Juli 1412 Unterallgäuer keinen Job. 427 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II. Das waren 0,5 Prozent aller Erwerbspersonen. Dabei handelt es sich bundesweit um den viertniedrigsten Wert.

Wie in den letzten Monaten wies die Region um Mindelheim die niedrigste Arbeitslosenquote im Agenturbezirk auf (1,9 Prozent).

Die Arbeitsagentur rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit spätestens zum Ende der Sommerferien sinkt. (mz, home)

