Archäologen finden frühzeitliche Gräber im Neubaugebiet von Dirlewang

Plus In Dirlewang wird ein neues Baugebiet erschlossen. In dessen unmittelbarer Nähe wurden in den 1960er Jahren alamannische Spuren entdeckt. Auch heute sind Archäologen vor Ort – und werden fündig.

Von Sabine Adelwarth

Jahrzehntelang diente die grüne Wiese nördlich von Dirlewang als reine Futterquelle für die Kühe. Nun soll in naher Zukunft die grüne Fläche einem Neubaugebiet weichen und junge Familien ihren neuen Lebensmittelpunkt finden. So, wie bereits vor rund 1300 Jahren. Denn bereits Mitte des 7. Jahrhunderts stand hier vermutlich eine größere Siedlung. Das bezeugen neueste Bodenbefunde, die kürzlich von Archäologen gemacht wurden. Bei den Erschließungsarbeiten zur neuen Straße kamen ungewöhnlich dunkle Verfärbungen des Oberbodens zum Vorschein. Die Grabungsfirma „Phoinix“ aus Pöcking am Starnberger See wurde daraufhin von der Baufirma Kutter beauftragt, diese Stellen genauer zu untersuchen. Schließlich wurde bereits 1931 und zuletzt 1968 unweit des neuen Baugebietes eine reichhaltige Geschichte der Alamannen an die Oberfläche getragen und machte Dirlewang in gewissem Maße einzigartig. Schon damals wurden dort alamannische Reihengräber entdeckt und zahlreiche Skelette geborgen. Bei der Erschließung kommen in Dirlewang markante Funde zum Vorschein Nun stießen die Archäologen auf eine Vielzahl markanter Stellen, nachdem die Bagger für die Erschließungsarbeiten den Oberboden abtrugen. Vorgeschichtliche Keramik, was ein Hinweis für eine Siedlung gewesen sein könnte, kamen ans Tageslicht. Archäologe Stefan Mühlemeier und Grabungsleiterin Andrea Happach sind seit einigen Tagen auf der großen Wiesenfläche mit ihrem Team gut beschäftigt. „Wir haben auf der gesamten Erschließungsstraße auffällige Befunde festgestellt“, erzählt Mühlemeier und hält dabei einen Teil eines Keramikgefäßes in den Händen. „Dies ist vermutlich ein Teilstück einer Urne und gehört zur späteren Bronzezeit.“ Grabungsleiterin Andrea Happach und Archäologe Stefan Mühlemeier. Foto: Sabine Adelwarth Brandbestattungen waren zu der Zeit (1300 - 800 v. Chr.) üblich. Aber nicht nur Keramikteile kamen zutage. Auch Pfostenlöcher der Holzhäuser und Gruben, wo früher Steine erhitzt wurden, haben die Archäologen gefunden. „Eindeutige Siedlungsspuren“, ist sich Stefan Mühlemeier sicher. Zwei Gräber werden in Dirlewang gefunden Eine wahre Sensation sind dabei die beiden überraschend gefundenen Alamannengräber, die aber nicht dem damaligen Reihengräberfeld zuzuordnen sind. „Es gab eine kurze Zeit, wo die Menschen Hofgräber angelegt haben.“ Erst danach wurde auf Friedhöfen an Kirchen bestattet. Die beiden Skelette sind mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt an ihrem Hof beerdigt worden. Diese Perlenkette aus Glas lag bei den weiblichen Überresten. Foto: Sabine Adelwarth Nach dem Fund der menschlichen Überreste wurde sofort ein Anthropologe hinzugezogen, der das Alter der beiden Leichen anhand der Merkmale wie Schädel und Zahnbefund schätzte. Dabei kam heraus, dass es sich um eine etwa 35- bis 40-jährige Frau und einen 40- bis 50-jährigen Mann handelt. Die Zähne seien bei beiden auffällig schlecht gewesen. „Starker Kariesbefall und die Frau hat vorne an den Schneidezähnen Abszesse gehabt. Dies könnte bei so starken Entzündungsprozessen durchaus auch die Todesursache gewesen sein“, mutmaßt Mühlemeier. Skelette sind vollständig und haben Beigaben bei sich Die beiden Skelette waren vollständig ausgestattet und wurden nicht beraubt, was früher keine Seltenheit war und oft nach Bestattungen passiert ist. „Gräber wurden nochmal geöffnet, um etwas Brauchbares zu suchen.“ Die Frau war mit allerhand Accessoires ausgestattet gewesen: eine Perlenkette aus Glas, auffällige Schuhschnallen, Messer mit Beckenschnalle sowie Ohrringe wurden gefunden. Der Mann war im Gegensatz dazu eher spärlich ausgestattet, nur ein Schwertgurt, allerdings ohne Schwert, war bei ihm begraben. Das Skelett eines Mannes aus der Alamannenzeit wurde gefunden. Foto: Sabine Adelwarth Dass sich dabei die Knochen nach dieser langen Zeit so gut erhalten, sei nicht weiter ungewöhnlich. Die Bodenbeschaffenheit und die Knochensubstanz zu Lebzeiten sind dabei wichtig. Dass bei den einzelnen Bauplätzen, die allerdings noch nicht vergeben wurden, auch geschichtliche Funde zu erwarten sind, hält Stefan Mühlemeier für sehr wahrscheinlich. „Die jetzigen Funde auf der gesamten Erschließungsstraße wird auf jeden Fall Konsequenzen für die Parzellen haben.“ Die Gemeinde Dirlewang war sich dieser Entwicklung jedoch bewusst. „Wir haben schon gewusst, dass dort etwas sein könnte“, sagte Dirlewangs Bürgermeister Alois Mayer. Entsprechend habe man dies im Bebauungsplan auch verankert. „Wir lassen das Denkmalamt nun seine Arbeit machen und warten auf das Gutachten“, so Mayer. Dirlewang steht bei der Erschließung nicht unter Zeitdruck Zeitdruck herrsche nicht, zumal noch kein Bauplatz verkauft sei. „Die Bauplätze sind noch nicht vergeben. Es gibt eine Interessenliste, aber es ist noch nichts verkauft“, sagt Bürgermeister Alois Mayer. Die Interessenten hätten außerdem erst für das Jahr 2022 mit einem Bau geplant. Ob und welche Auswirkungen die Funde auf die zukünftigen Bauherren haben wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Noch etwa zwei bis drei Wochen werden die Archäologen beschäftigt sein. Was dann passiert, muss abgewartet werden und wird vom Landesamt für Denkmalpflege entschieden. Die Funde werden von der Grabungsfirma nachbearbeitet und dann der Denkmalpflege übergeben. Ob die Dirlewanger die alamannischen Grabungen irgendwann im Heimatmuseum wiederfinden, ist derzeit ebenfalls nur eine Hoffnung des Heimatvereins. Die Relikte und Gräber, die in den 1960er Jahre gefunden wurden, befinden sich derzeit in München und sollen aber, sofern die baulichen Vorgaben im Heimatmuseum erfüllt sind, irgendwann den Weg zurück nach Dirlewang finden. Der Heimatverein hofft, dass dies auch bei den jetzigen Funden möglich sein wird. „Wir werden alles dafür tun, die Bodenschätze von Dirlewang in der Gemeinde zu halten und irgendwann der Bevölkerung präsentieren zu können“, sagt Vorsitzender Josef Seeger vom Vorstandstrio des Heimatvereins. (mit axe) Mehr zum Thema lesen Sie hier: Frühzeitliche Skelette im geplanten Baugebiet in Dirlewang gefunden

