Architektur von Weltrang ist in Mindelheim zu sehen

Die neue Moschee von Köln ist ein spektakulärer architektonischer Bau. Sie wurde von der Architektenfamilie Böhm geplant. Die Familie hat Wurzeln in Mindelheim. Deshalb präsentiert die Stadt in den nächsten Wochen eine ganz besondere Ausstellung.

Mindelheim würdigt in einer einzigartigen Schau die Architektenfamilie Böhm. Die Familie, die Verbindungen nach Mindelheim hat, schuf bedeutende Bauwerke.

Von Johann Stoll

Auch wer sich für Architektur nur ganz am Rande interessiert: Diese Ausstellung, die die Mindelheimer Museen zusammen mit dem Architekturforum Allgäu zusammengetragen haben, ist einzigartig und in dieser Art noch nie zu sehen gewesen. Präsentiert wird in den kommenden Wochen eine der wichtigsten Architektenfamilien Deutschlands, die internationale renommierte Familie Böhm. Sie hat enge Bindungen auch nach Mindelheim.

Die Ausstellung „Drei Generationen Böhm. 100 Jahre Architektur von Weltrang “, wird am Freitag, 6. März um 19 Uhr eröffnet mit einem Vortrag von Prof. Peter Böhm aus Köln. Gezeigt werden fast ausschließlich originale Handzeichnungen der einzelnen Mitglieder der berühmten Architekten-Dynastie. Der 1880 in Jettingen geborene Architekt Dominikus Böhm , der ab etwa 1920 im Zuge der Liturgiebewegung einzigartige sakrale Räume schuf, machte sich als Kirchenbauer einen Namen.

Breiten Raum nimmt das Lebenswerk seines Sohnes Gottfried ein, der – wie schon sein Vater – Herausragendes im Bereich der Architektur schuf und das Bauen seiner Zeit in hohem Maße prägte.

Elisabeth Böhm, selbst Architektin, stammt aus Mindelheim

Ebenso in der Sonderschau vertreten sind Pläne und Skizzen von Projekten, an denen seine aus Mindelheim stammende Frau Elisabeth beteiligt war. Elisabeth Böhm , geborene Haggenmüller, studierte zusammen mit ihrem späteren Mann Architektur in München.

Nicht zuletzt veranschaulichen die Arbeiten der vier Söhne Stephan, Markus, Peter und Paul das immense zeichnerische Talent sowie das Gefühl für Raum, Form und Licht, das die Arbeiten aller Böhms kennzeichnet. Exponate, die die generationenübergreifenden vielfältigen Begabungen auf den Gebieten der Bildhauerei, Malerei und Design veranschaulichen, zeichnen ein genaues Bild des Schaffens der Böhms seit mehr als 100 Jahren.

Zwei Mitglieder der Architektenfamilie kommen zur Eröffnung nach Mindelheim

Kulturamtsleiter Christian Schedler freut sich besonders, dass gleich zwei Mitglieder dieser international berühmten Architektenfamilie zur Eröffnung aus Köln und Berlin kommen: Prof. Peter Böhm und sein Bruder Markus Böhm. Peter Böhm hat unter anderem die „Kölnarena“ geplant, die Hochschule für Fernsehen und Film in München , das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München und vieles mehr.

Gottfried Böhm , der vor kurzem seinen 100. Geburtstag feiern konnte, gilt als wichtigster Architekt Deutschlands. Schon sein Vater Dominikus Böhm hat wegweisende Bauten errichtet und war vor allem im monumentalen Kirchenbau prägend. Aufsehen erregte Gottfried kurz nach dem Krieg mit 27 Jahren durch seinen ersten eigenen Bau, der Kapelle „ Madonna in den Trümmern“, danach baute er noch mehr als 50 Kirchen, darunter auch die wegweisende Wallfahrtskirche in Neviges. 1986 erhielt er als bisher einziger deutscher Architekt den Pritzker Preis, die weltweit höchste Auszeichnung für Architekten.

Seine Frau Elisabeth, auch Architektin, war für ihn und ihre drei Architektensöhne maßgebliche Inspirationsquelle. Sie war das „emotionale Zentrum der Familie“. Ihre Eltern hatten die Goldfabrik in der Mindelheimer Bahnhofstraße gegründet, die dann später in das Eigentum der Familie Demmler überging. Alle zusammen sind und waren Künstler von Weltrang.

Vernissage der Ausstellung über die Architektenfamilie Böhm am 6. März um 19 Uhr im Colleg.

Vortrag Donnerstag, 12. März, 19 Uhr: Vortrag „Die Böhms: Drei Generationen Architektur“. Referent: Dr. Wolfgang Voigt , Architekturhistoriker und langjähriger stellvertretender Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt/Main.

Film Donnerstag, 26. März, 19 Uhr: „Die Böhms – Architektur einer Familie“ von Maurizius Staerkle-Drux.

