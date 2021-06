Ein wenig wählerischer Falter wird im Unterallgäu immer seltener

Das Rotbraune Wiesenvögelchen besiedelt meist trockenes Grünland. Der Falter findet jedoch immer weniger Lebensraum im Unterallgäu.

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Landkreis Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es aus diesem Grund das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. In einer Serie stellen der Landschaftspflegeverband, der Bund Naturschutz sowie der Landesbund für Vogelschutz und die Mindelheimer Zeitung die einzelnen Arten vor. Damit verbunden ist darüber hinaus auch ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Im 13. Teil unserer Naturschutz-Serie geht es um das Rotbraune Wiesenvögelchen.

Das Rotbraune Wiesenvögelchen besiedelt meist trockenes Grünland. Feuchtgebiete wären zwar auch möglich, spielen aber im Alpenvorland keine wichtige Rolle als Lebensraum. Im Unterallgäu ist die Art nur auf trockenen Standorten anzutreffen. Was seine Blütenbesuche betrifft, ist der Falter wenig wählerisch und nutzt, je nach Angebot, ein breites Spektrum. Wichtig ist das Vorkommen verschiedener Gräser, da auf ihnen die Eier angeheftet werden und weil sie den Raupen als Nahrung dienen. Die Falter halten sich bevorzugt in niedriger und lichter Grasvegetation auf.

Zwei Gründe führen dazu, dass der Schmetterling im Unterallgäu seltener wird

Durch Nutzungsintensivierung sowie in jüngerer Zeit auch durch Nutzungsaufgabe musste die Art in den vergangenen Jahren deutliche Verluste hinnehmen. Das sind zwei ganz gegensätzliche Gefährdungsfaktoren, welche aber beide zum selben Resultat führen, nämlich dem Verlust der Art. Hier wird deutlich, wie wichtig das richtige Maß der Nutzung und Pflege eines jeden Lebensraumes ist. Es wäre ungünstig, diesen Lebensraum aufgrund von zu intensiver oder fehlender Nutzung zu verlieren. Denn jeder Lebensraum besitzt sein speziell angepasstes Arteninventar, das somit auch verschwindet.

Um das Magergrünland in seinem optimalen Zustand zu erhalten, stellt eine Beweidung durch Schafe oder eine einschürige Mahd ab September eine geeignete Nutzungs- und Pflegeform dar. Hiermit kann ein wichtiger Beitrag für den Erhalt des in Bayern stark gefährdeten Falters geleistet werden, welcher stellvertretend für viele Arten an mageren Standorten steht.

Hier alles Wichtige zum Gewinnspiel

Teilnahme: In den kommenden Wochen werden die 14 Arten des Biodiversitätsprojektes „Arche Noah Unterallgäu “ in regelmäßigen Abständen in der Mindelheimer Zeitung vorgestellt. Mit jedem Porträt wird ein Buchstabe veröffentlicht. Die Buchstaben ergeben am Ende das Lösungswort. Wer an dem Preisausschreiben teilnehmen möchte, schickt das Lösungswort bis 30. Juni per E-Mail an gansbuehler@lpv-unterallgaeu.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer ein Porträt verpasst hat, kann es im Internet nachlesen unter www.biodiv-arche.de.

Preise: Die Projektträger sowie die Untere Naturschutzbehörde in Mindelheim stellen eine Reihe hochwertiger Sachpreise wie Naturführer, Bestimmungsbücher und -karten für Schmetterlinge, Libellen und Heuschrecken zur Verfügung. Außerdem bietet der Landschaftspflegeverband drei Privatführungen durch die Naturschutzgebiete des Landkreises an. Zusätzlich erhält jeder, der am Gewinnspiel teilnimmt, das Quartett „Arche Noah Unterallgäu “.

Buchstabe: Der heutige Buchstabe für das Gewinnspiel lautet: R

