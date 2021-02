14:00 Uhr

Asylbewerber unentdeckt im Lkw von Rumänien nach Türkheim

Eine lange Reise hatten drei Männer im Alter von 15, 17 und 24 Jahren hinter sich, als sie am Freitagvormittag im Gewerbegebiet in Türkheim aus einem rumänischen Lkw kletterten.

Die drei Männer, zwei aus Pakistan, einer aus Afghanistan, wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und gaben an, in Deutschland um Asyl zu bitten. Bei dem Lkw handelte es sich laut Polizei um einen Sattelzug aus Rumänien. Dort hatten die drei Flüchtlinge einen hohen vierstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Schleuser bezahlt, der sie dann in dem Fahrzeug unterbrachte.

Der Fahrer des Lkw hatte offenbar nichts von seinen "blinden Passagieren" bemerkt

Der Fahrer des Lkw, ein 46-jähriger Mann aus Rumänien, hatte nach eigenen Angaben nicht gewusst, dass sich die Flüchtlinge im Laderaum des Fahrzeugs versteckt hatten. Auch die drei Männer bestätigten diese Darstellung. Erst in Türkheim hätten sie erstmals versucht, den Lkw zu verlassen und wurden dabei entdeckt. Die Männer werden einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in München zugeführt. Gegen den unbekannten Schleuser in Rumänien wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt.

