vor 37 Min.

Auch Kinder und Jugendliche können wählen

Der U18-Wahltag rückt immer näher: Am Freitag, 5. Oktober, können alle unter 18-Jährigen wählen. Die U18-Wahl funktioniert dabei fast wie die reguläre Wahl, in Wahllokalen mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlurnen.

Der U18-Wahltag rückt immer näher: Am Freitag, 5. Oktober, können alle unter 18-Jährigen wählen. Die U18-Wahl funktioniert dabei fast wie die reguläre Wahl, in Wahllokalen mit Stimmzetteln, Wahlkabinen und Wahlurnen.

Auch im Unterallgäu können die Jugendlichen wählen

Der Kreisjugendring Unterallgäu beteiligt sich in Kooperation einiger Schulen, der gfi Mindelheim und der schwäbischen Jugendbildungsstätte in Babenhausen an der Aktion. Gemeldete Wahllokale sind die Anton-Fugger-Realschule, die Mittelschule und die offene Ganztagsschule der Wirtschaftsschule in Babenhausen, die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen und die Mittelschule Mindelheim. Auch die schwäbische Jugendbildungsstätte Babenhausen ist als U18- Wahllokal registriert. Am 5. Oktober kann dort von 13 bis 18 Uhr gewählt werden.

Themen Folgen