Auch große Hunde können weiter ohne Maulkorb Gassi gehen

Die Stadt Bad Wörishofen sieht keine Rechtsgrundlage, um der Forderung von Jägern nachzukommen. Vorfälle mit Hunden bei der Polizei oder im Ordnungsamt melden

Von Alf Geiger

Hundebesitzer können aufatmen, viele Jäger werden sich darüber ärgern: Die Stadtverwaltung hat der Forderung nach einer generellen Maulkorbpflicht für frei laufende Hunde eine klare Absage erteilt. Wie berichtet, war der Jagdpächter Manfred Pfafflinger im Rathaus vorstellig geworden und hatte auf mehrere Fälle mit streunenden Hunden verwiesen, die immer wieder Rehe und andere Tiere zu Tode hetzen und zerfleischen.

Pfafflinger, dessen Revier Bad Wörishofen-Nord 1 von Schöneschach bis zur A 96 und fast bis Türkheim-Bahnho, hatte beim Gespräch mit Ordnungsamtsleiter jan Madsack und danach auch bei der Mindelheimer Zeitung entsprechende Beweisfotos vorgelegt, die tatsächlich schlimme Szenen zeigen. Er und seine Jäger-Kameraden finden immer wieder ganz übel zugerichtete, zerfleischte Rehe, die dann entsorgt werden müssen.

Mit seiner Geduld und Verständnis für die Hundehalter sei es jetzt endgültig vorbei, er werde künftig jeden Hundehalter anzeigen, der seinen Vierbeiner nicht kontrollieren kann und damit zu einer Gefahr für Wildtiere werden lässt, so Pfafflinger.

Und genau diesen Rat gibt auch Ordnungsamtsleiter Madsack dem erbosten Grünrock: „Wir bedauern sehr, dass es immer wieder zu Vorfällen kommt, bei denen frei umherlaufende Hunde Wildtiere schwer verletzen oder sogar totbeißen“, heißt es in einem Schreiben Madsacks an Pfafflinger, das auch der MZ vorliegt. Für eine generelle Maulkorbpflicht wie von Pfafflinger gefordert, fehle es jedoch „an einer entsprechenden Rechtsgrundlage“, so Madsack, der auf das Bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz verweist. Hier werden die Gemeinden zwar ermächtigt, zur „Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche Sicherheit“ Verordnungen zu erlassen, die das freie Umherlaufen von großen Hunden mit einer Schulterhöhe von mindestens 50 Zentimetern und Kampfhunden in öffentlichen Anlagen sowie auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen einzuschränken.

Laut Gesetz sei der „räumliche und zeitliche Geltungsbereich“ einer solchen Verordnung auf die „örtlichen Verhältnisse abzustimmen“, so Madsack. Gleichzeitig sei die Gemeinde aber auch angehalten, dem „Bewegungsbedürfnis der Hunde ausreichend Rechnung zu tragen“.

Der Begriff des „Eigentums“ sei hier „umfassend zu verstehen“, so Madsack, und bedeute nicht nur den Schutz des Eigentums, sondern umfasse auch „eigentumsgleiche Rechte wie den Nießbrauch oder das Aneignungsrecht des Jagdberechtigte an jagdbarem Wild“. Dennoch ermächtige das Gesetz die Gemeinden aber nicht zur Anordnung einer allgemeinden Maulkorbpflicht, und Madsack erklärt auch, warum: „Der Gesetzgeber hat sich aus Gründend es Tierschutzes sowie der Vollzugsproblematik bewusst gegen eine solche weit reichende Ermächtigung entschieden“.

Die einzige Möglichkeit, die einer Gemeinde zur Verfügung stehe, sei eine Einzelanordnung gegen Hundehalter, deren Vierbeiner aufgrund ihres Verhaltens, ihrer Größe oder ihrer Eigenschaft als Kampfhund zu einer „gesteigerten Aggressivität“ auffällig geworden sind.

Um mögliche rechtliche Schritte gegen einzelne Hundehalter prüfen zu können, bittet Ordnungsamtschef Jan Madsack, „Vorfälle mit Hunden“ entweder bei der örtlichen Polizeidienststelle oder direkt beim Ordnungsamt der Stadt Bad Wörishofen zur Anzeige zu bringen.

Genau das hatte Jagdpächter Manfred Pfafflinger auch schon gemacht und den Halter eines Hundes bei der Polizei angezeigt, der eines der Rehe in seinem Revier totgebisssen haben soll. In diesem konkreten Fall, den der Jagdpächter auf den Fotos festgehalten hat, sei dies gelungen und dem Hundehalter flatterte prompt eine Rechnung über gut 400 Euro ins Haus. Darin sei nicht nur der Wert des Rehes enthalten, sondern auch die Kosten für die Entsorgung in der Tierkörperbeseitigungsanlage Kraftisried und der Zeitaufwand des Jägers.

Ob diese Rechnung jedoch auch bezahlt wird, steht in den Sternen: Der Hundebesitzer zeigte jedenfalls keinerlei Einsicht und drohte seinerseits mit einer Klage.

