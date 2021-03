14:01 Uhr

Auch mit 80 Jahren ist Schwester Gratias voll im Einsatz

Plus Schwester Gratias Ruf aus Mindelheim ist immer noch als Missionarin in Albanien aktiv. Warum die Menschen in Fushë-Arrëz so froh sind, sie zu haben.

Viele Mindelheimer kennen Schwester Gratias Ruf. Seit mehr als 25 Jahren lebt und wirkt die Franziskanerin in Fushë-Arrëz in den Bergen Albaniens unermüdlich als Missionarin – und das, obwohl sie heute 80 Jahre alt wird.

„Schwester Gratias hält den Laden hier am Laufen“, schreibt Bruder Andreas Waltermann, der Pfarrseelsorger in Fushë-Arrëz. Sie kümmere sich um alle Belange der Missionsstation sowie die Hilfstransporte aus Deutschland und Österreich und habe stets ein offenes Ohr für die vielen Nöte der Leute. Sie besorgt die Sakristei in vier Pfarrkirchen, leitet den Kinder- und Jugendchor und begleitet den Kirchengesang an der Orgel.

Die Mindelheimerin Schwester Gratias Ruf hilft in Albanien, wo immer sie kann

Aufgewachsen ist Schwester Gratias zusammen mit sieben Geschwistern in Mindelheim. Geprägt von ihrer tiefgläubigen Familie wurde sie mit 21 Jahren Franziskanerin. Nachdem sie einen Artikel über die Öffnung Albaniens nach der dunklen Zeit des Kommunismus gelesen hatte, ging sie 1994 als Missionarin dorthin und half mit, die Missionsstation in Fushë-Arrëz aufzubauen. Im Laufe der Jahre entstanden ein Kindergarten, eine Ambulanz und Hausbauprojekte, arme Familien erhalten Bekleidung und Lebensmittel sowie Schüler und Studenten Ausbildungshilfen. Als große Herausforderung bezeichnet Bruder Andreas außerdem den Bau der Pfarrkirche St. Josef in Fushë-Arrëz. „Dabei war Sr. Gratias die treibende Kraft und der eigentliche Motor.“

Während des Kosovo-Krieges 1999 brachte sie mit ihren Mitschwestern täglich Hunderte von Broten an die Grenze, um den Hunger der Flüchtenden zu stillen, und hilft laut Bruder Andreas bis heute, wo sie nur kann – sei es bei den Überschwemmungen in Shkodër, bei dem starken Erdbeben 2019 oder wenn es vor Ort am Nötigsten fehlt.

Wegen Corona wird es am heutigen 1. März wohl nur eine kleine Geburtstagsfeier für die engagierte Schwester geben. „Umso größer ist unser Dank an Schwester Gratias für ihren täglichen Dienst an den Armen“, so Bruder Andreas. „Wir und sehr viele Menschen aus Fushë-Arrëz und den Dörfern unserer Bergregion sind sehr froh, dass wir sie haben.“ (mz, baus)

