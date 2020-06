06:00 Uhr

Auf den Allgäuer Berghütten bleiben die meisten Betten leer

Plus Mehrere Unterkünfte des Alpenvereins haben einen Probebetrieb mit wenigen Gästen begonnen. „Es macht wenig Spaß“, sagt Wirt Martin Braxmair – doch eine neue Regelung gibt Hoffnung.

Von Michael Munkler

Ein Junimorgen auf der Kemptner Hütte in den Oberstdorfer Bergen. Es ist 9 Uhr und totenstill. Obwohl das Wetter noch ganz anständig ist, sitzt niemand auf der Terrasse. „Mundschutz tragen“, heißt es auf dem Weg zum Gastraum. Doch jetzt könnte man sich die Maske sparen. Kein Gast sitzt in der Stube. Hüttenwirtin Gabi Braxmair erzählt, dass vergangene Nacht gerade einmal sieben Wanderer übernachtet hätten. Normalerweise wären es im Juni an einem Wochentag durchschnittlich 150.

„Für die Berghütten gelten dieselben Vorgaben wie für Gastronomiebetriebe im Tal“, sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein (DAV) in München. Das Problem auf den Hütten: Vor allem in älteren Häusern gibt es häufig noch größere Matratzenlager mit zehn, 15 oder 20 Plätzen. Pro Einheit durften bisher aber nur Menschen aus maximal zwei Hausständen übernachten. Das führte dann beispielsweise dazu, dass zwei befreundete Paare ein großes Mehrbettzimmer oder ein ganzes Matratzenlager belegten. Einige moderne Hütten mit vielen kleineren Einheiten könnten mit dieser Regelung „einigermaßen leben“, so Bucher. Für andere sei das ruinös. Auf dem Prinz-Luitpold-Haus am Hochvogel etwa liegt die Auslastung durch Corona-bedingte Einschränkungen bei 20 bis 25 Prozent. Alpenvereinsmann Bucher glaubt, dass in diesem Sommer einige hoch gelegene Schutzhütten in den Zentralalpen vielleicht gar nicht öffnen werden. Denn die leben fast ausschließlich von Bergsteigern, die übernachten. Tagesgäste kommen dort kaum, weil der Weg für die meisten normalen Touristen zu weit ist.

Die "Zehner-Regelung" gibt den Hüttenwirten im Allgäu Hoffnung

Hüttenwirt Martin Braxmair hat aber etwas Hoffnung geschöpft, als bekannt wurde, dass sich ab sofort in Bayern wieder bis zu zehn Personen im öffentlichen Raum treffen dürfen. Gilt das auch für ein Matratzenlager oder ein Mehrbettzimmer? Genau diese Frage hatte sich auch der Kemptener Alpenvereinsgeschäftsführer Michael Turobin-Ort gestellt und recherchiert. Er fand heraus: Ab sofort dürfen die Zimmer und Lager von einer Gruppe von bis zu zehn Personen belegt werden. Demnach können künftig mehr Menschen auf Hütten übernachten. Auch können Bergführer wieder mit Gruppen auf Tour gehen und nächtigen. Braxmair sagt, bei einer solchen „Zehner-Regelung“ könnten sie die Kemptner Hütte einigermaßen wirtschaftlich umtreiben. Derzeit sei es ein Draufzahlgeschäft, zumal wegen des schlechten Wetters auch die Tagesgäste ausblieben.

Martin und Gabi Braxmair warten wie ihre Kollegen auf Lockerungen.

Eines der größten Probleme für die Hüttenwirte sind die Sanitärbereiche. Laut Corona-Vorgaben können die auf den Hütten üblichen großen Waschräume nur jeweils von einer „Übernachtungseinheit“ – also einem Zimmer – gemeinsam benutzt werden. Danach muss kurz gereinigt, getrocknet und desinfiziert werden. Dann kommen die nächsten dran. „Wir haben einen regelrechten Belegungsplan gemacht“, sagt Gabi Braxmair. Mit der neuen Regel würde sich auch dieses Problem entschärfen. Mehr Menschen könnten die Waschräume gemeinsam nutzen, so Turobin-Ort.

Wunsch nach Solidarität: Tagesgäste könnten zum Mittagessen kommen

„Mit der Zehner-Regel ist uns schon geholfen“, sagt Martin Braxmair. Bisher habe ihm diese Saison „wenig Spaß gemacht“. Es fehle das „Hütten-Feeling“, wenn sich am Abend die Gäste zusammensetzen. In den nächsten Tagen und Wochen wird sich zeigen, wie sich die Saison entwickelt. „Es wird für die Hüttenwirte nicht einfach sein“, sagt der Kemptener DAV-Sektionsgeschäftsführer Turobin-Ort. Und rät Bergfreunden, als kleine Geste und „aus Solidarität mit unseren Hüttenwirten doch als Tagesgäste zum Mittagessen zu kommen“.

