Auf der Suche nach dem wahren Glück

Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Unser Autor hat einen Mann beobachtet, der seiner ganz persönlichen Lösung einen Tropfen näher gekommen ist.

Was ist Glück? Was macht wirklich glücklich? Solche Fragen treiben die Menschheit schon seit Urzeiten um. In unseren Tagen mit all den immer gefüllten Regalen galt über viele Jahre: Wahres Glück und Knausrigkeit sind ein- und dasselbe. Prägnant hat diese Haltung die Werbung in dem Spruch „Geiz ist geil“ zusammengefasst. Nur wer billigst einkauft, ist demnach ein geiler Typ, pardon glücklicher Mensch. Raffen, was geht, war die Leitschnur.

Ich habe das immer schon für Humbug gehalten. Jetzt ist mir der Beweis begegnet. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich vor Kurzem ein neues Auto gekauft hat. Das ist jetzt sein Ein und Alles. Er hegt und pflegt das gute Stück, als wäre es der Heilige Gral von König Artus. Nur das Beste ist gerade gut genug für das Fahrzeug. Und deshalb tankt der gute Mann nicht irgendwo, und schon gar nicht, wo es gerade günstig ist. Nein, nur der teuerste Sprit kommt in den Tank. So richtig glücklich ist er dann, wenn an der Tankanzeige gerade wieder an der Preisschraube nach oben gedreht wird. Dann ist der Sprit erst richtig wertvoll und gut.

