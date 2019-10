00:34 Uhr

Auf die Liebe: Chansons d’amour

Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte von Kultur-gut gab’s französische Musik

„Chapeau!“ rief Bürgermeister Robert Sturm, nahm sein schwarzes Barett vom Kopf und verbeugte sich vor Stefan Edelmann und seinen Bandmitgliedern. Das fand unter heftigem Beifall des Publikums statt und das völlig zu recht. Dieser Abend wird ihnen gewiss noch lange im Gedächtnis bleiben.

Sie werden erzählen und den Bekannten und Freunden berichten, was diese hier verpasst haben. Ja, wären sie doch auch dort im Saal von Aktion Hoffnung auf dem Gut-Ostettringen gewesen! Die Kultur-Gut-Veranstaltungen haben auch in diesem Jahr viel Unterschiedliches zu bieten.

War doch dieser zweite Abend ein besonderer Abend mit französischen Chansons, wohl zum ersten Mal in der fast 25-jährigen Geschichte von Kultur-Gut. Stefan Edelmann sang die Chansons mit seiner warmen Bass-/Baritonstimme natürlich im Original, in Französisch. Da der Großteil der Gäste dieser Sprache nicht so perfekt mächtig war, um den Inhalt der „Chansons d’amour … et d’automne“ zu verstehen, übersetzte Stefan Edelmann sie jeweils vorher mit Humor und der Feststellung, es seien doch alles Liebeslieder, meistens mit einem traurigen Ausgang.

Und wie kommt ein Deutscher dazu, französische Chansons auf seine ganz persönliche Art zu präsentieren? Er sagt dazu: „Eigentlich ist es, weil sie da sind, die Lieder. Einige kenne ich schon seit langer Zeit, andere habe ich für mich entdeckt. … Ich verändere sie, eigne sie mir in gewisser Weise an, und gemeinsam probieren wir dann aus, spielen, hören - und haben dabei einen Heidenspaß. So sehr, dass aus dem ‚Wieso eigentlich?’ ein „Wieso eigentlich nicht?’ wird.“ Gut, dass er und seine Bandmitglieder gleicher Meinung sind.

An diesem Abend wird auch deutlich, dass die Lieder in ihrer Melancholie und Träumerei so richtig gut zum Herbst passen. Es sind zum Teil Chansons, die jeder kennt, es sind Szenen aus Paris wie das „Sous le ciel de Paris“ oder „Paris s’éveille“. Und wie ist das mit den vielen kleinen Nichts? „Ces Petits Rien“ sind die Erinnerungen, die schmerzen. Da heißt es: „Besser ist’s an nichts zu denken als an dich. Denn nichts ist schon, denn nichts ist schon sehr viel. Wir erinnern uns an nichts und wir vergessen alles. Nichts ist bei weitem besser – als alles.“

Nicht hier auf Gut Ostettringen ist es nicht nichts, sondern sehr viel, was besungen wird. Kennen Sie den Film „The Thomas Crown Affair“ mit Steve McQueen und Fay Dunaway? In diesem Film spielen diese beiden Schach – endlos, bis Steve sagt: „Lass uns was anderes spielen.“ Bei dieser Szene küssen sie sich – der längste Kuss in der Geschichte des Films – 55 Sekunden lang.

Doch für diesen Kuss, bis er im Kasten ist, werden insgesamt acht Stunden lang geküsst, verteilt auf mehrere Drehtage. Und das zur unvergesslichen Musik von Michel Legrande mit dem Titel: „Les Moulins de mon coers“ (Die Mühlen meines Herzens). Der einleitende Kommentar von Stefan Edelmann, sollte den Gästen das Lied zu langweilig sein, könnten sie es ja diesem Filmpaar nachmachen.

Da gibt es noch die Geschichte von der braven Schäferin Margot, die Stefan Edelmann in den schönsten Farben schildert. Die Gäste können es nachempfinden, auch wenn das Kätzchen schließlich von den Dorfbewohnern erschlagen wird, denn die männlichen Bewohner haben nur noch Augen für die schöne Schäferin, die das mutterlose Kätzchen an ihrem Busen nährt. Der Applaus nimmt kein Ende, sodass das Ensemble nicht nur eine sondern gleich drei Zugaben hören lässt.

Da machen Regina Bermann (Querflöte, Akkordeon, Gesang und Geige), Florian Mayer (zwei Saxofone und Klarinette), Robert Schilhansl (E-Gitarre) und Jürgen Junggeburth am Kontrabass mit hinreißenden Soli gerne mit. Stefan Edelmann begleitet sich beim Singen natürlich an seiner Gitarre. (sid)

