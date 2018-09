vor 33 Min.

Auf geht’s zum Radlerfrühschoppen in Rammingen

Das Unterallgäu mit dem Fahrrad erkunden und dabei nicht nur sich, sondern auch anderen Gutes tun, darum ging es ´auch in diesem Jahr bei unserer Benefizaktion „Fahr Rad!“. Zum Abschluss findet am Sonntag ein Radlerfrühschoppen in Rammingen statt.

Alle – egal ob Teilnehmer oder nicht – sind beim Abschluss der Benefizaktion „Fahr Rad!“ willkommen.

Von Sandra Baumberger

Sechs Monate können wirklich lang sein. Zumindest, wenn man im April eine Aktion startet und sich nicht sicher sein kann, ob jemand mitmacht.

Damals hatten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder dazu aufgerufen, für den guten Zweck in die Pedale zu treten. Unter dem Motto „Fahr Rad!“ galt es, bei den zwölf teilnehmenden Wirtschaften für jede Radtour Stempel zu sammeln – und damit Spenden für die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Das Wetter hätte für diese Aktion wohl kaum besser sein können. Oder war es vielleicht doch zu heiß, um sich auf dem Rad abzustrampeln?

Zum Glück war bald klar, dass zumindest einer mehr als fleißig radelte: Etwa alle zwei Wochen brachte Josef Leinsle aus Mindelheim die gefüllten Stempelkarten gleich stapelweise in die MZ-Geschäftsstelle. Und spätestens am Tag des Einsendeschlusses stand auch fest: Er war alles andere als allein. Der Stapel an Stempelkarten und Zeitungsseiten kann sich wirklich sehen lassen. Weit mehr als 200 Leserinnen und Leser haben sich auch in diesem Jahr wieder an der MZ-Benefizaktion „Fahr Rad!“ beteiligt.

Wie groß der Scheck ausfällt, den die fleißigen Radler über Monate hinweg für Bedürftige in der Region erstrampelt haben, wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Fest steht aber auf jeden Fall: Die Aktion war wieder ein voller Erfolg. Und das soll bei einem großen Abschlussfrühschoppen am Sonntag, 23. September, gefeiert werden. Los geht es um 11 Uhr im Braustadel in Rammingen, den Wirt Martin Ledermann für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung stellt. Wieder mit dabei sind außerdem die Oberneufnacher Musikanten alias „Humpa Bumpa Revolution“, die bereits zum zweiten Mal ohne Gage für ordentlich Stimmung sorgen wollen. Willkommen ist jeder: egal, ob er fleißig mitgeradelt ist oder das lieber anderen überlassen hat. Einziger Unterschied zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern ist der Spannungsfaktor. Im Laufe des Frühschoppens werden nämlich auch die Gewinner der Preise ermittelt, die unter allen Teilnehmern verlost werden. Gut möglich, dass einer der Besucher am Ende vor dem Problem steht, wie er mit seinem bisherigen und dem gerade gewonnenen Mountainbike nach Hause radelt. Und auch wer dem Aufruf „Fahr Rad!“ nicht gefolgt ist, hat die Chance auf ein kleines Geschenk. Es lohnt sich also auf jeden Fall, am Sonntag im Braustadel dabei zu sein.

