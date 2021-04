Auf gute Nachbarschaft mit den Tussenhausener Stockschützen

Um den Konflikt in Tussenhausen zu lösen, wird durch den Gemeinderat eine neue Hausordnung erlassen.

Die Tussenhausener Stockschützen haben Ärger mit ihren Nachbarn. Die Bewohner des benachbarten Grundstücks der Sportanlage drohen sogar mit einer Klage, sollte sich die Lage nicht bessern. Auf seiner jüngsten Sitzung versuchte der Gemeinderat nun den Konflikt zu lösen.

Die Feierabendruhe auf den Nachbargrundstücken sei nicht gewährleistet. Es gebe extreme Lichtimmissionen durch das Flutlicht und immer wieder Probleme mit Wildpinklern. Außerdem hielten sich Personen nicht an die Hygienevorschriften zur Eindämmung der Coronapandemie. So lauten die Vorwürfe der Bewohner eines Nachbargrundstücks, die über einen Rechtsanwalt an den Tussenhausener Bürgermeister Johannes Ruf herangetragen wurden.

Tussenhausener Stockschützen legen neue Hausordnung vor

Die Stockschützen legten daraufhin den Vorschlag für eine neue Hausordnung vor, um den Zwist beizulegen. Als Spieltage sollen sich die Stockschützen auf Mittwoch und Samstag beschränken, der Spielbetrieb gehe abends bis 22 Uhr. Das Flutlicht müsse zur selben Zeit ausgeschaltet werden.

Außerdem werde die Nutzung der sanitären Anlagen vorgeschrieben und dass die Corona-Regelungen einzuhalten seien. „Es sollte jeder auf gute Nachbarschaft aus sein“, sagte Bürgermeister Ruf und erntete bei den Marktgemeinderäten Zustimmung: Einstimmig votierten sie für die Hausordnung.

Marktgemeinde Tussenhausen fördert KuckundLausch Theater

Eine ungewöhnliche Anfrage hat den Rat außerdem erreicht. Das „KuckundLausch Theater“ stellte einen Antrag auf Förderung der Produktion eines Kindertheaterstücks. Die Produktion des neuesten, mit Figurenpuppen gespielten Stückes habe 20.000 Euro gekostet. Es bestehe bereits eine Förderung durch den Regierungsbezirk Schwaben und man bringe auch 10.000 Euro aus eigenen Mitteln auf. Für eine Gegenleistung – in Form von Aufführungen in den örtlichen Kindergärten und der Grundschule – bat das Theater um 1000 Euro Zuschuss.

Das Anliegen stieß im Tussenhausener Gemeinderat auf überwiegend positive Resonanz. Von einer „guten Initiative“ und „willkommenen Abwechslung“ war die Rede – Kinder litten ja besonders unter der Corona-Situation. Und so beschloss der Rat, den Zuschuss zu gewähren.

