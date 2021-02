15:51 Uhr

Aufatmen im Kindergarten Dirlewang: Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt

Plus Nachdem die Corona-Tests von acht Angestellten des Dirlewanger Kindergartens zunächst positiv ausgefallen waren, ist die Quarantäne für sie und die Kinder der drei Gruppen nun wieder aufgehoben.

Von Sandra Baumberger

Alle Angestellten und Kinder dürfen am Donnerstag aus der Quarantäne in den Kindergarten in Dirlewang zurückkehren. Der Verdacht, dass sich acht von neun Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, hat sich laut Pressesprecherin Eva Büchele vom Landratsamt nicht bestätigt.

Die fraglich positiven Ergebnisse hätten auf eine beginnende Corona-Infektion hinweisen können

Wie berichtet hatten sie sich vor Beginn des Regelbetriebs an diesem Montag freiwillig testen lassen. Bei acht der neun Angestellten zeigte die Auswertung des PCR-Tests im Labor ein „fraglich positives“ Ergebnis, es wurden also geringste Virusspuren nachgewiesen. Laut dem Gesundheitsamt gibt es dafür verschiedene Ursachen. Weil die Spuren auf eine gerade beginnenden Infektion hinweisen könnten, werden die Proben erneut kontrolliert, bis ein eindeutiges Ergebnis vorliegt. In der Zwischenzeit wird aber aus Sicherheitsgründen von einer Infektion ausgegangen und das Gesundheitsamt muss bis zum Beweis des Gegenteils eine Quarantäne anordnen.

Die betroffenen Gruppen des Dirlewanger Kindergartens wurden geschlossen, um auf Nummer sicher zu gehen

„Das Kontrollergebnis abzuwarten, ohne sofort zu handeln, wäre fahrlässig. Denn im Falle einer Bestätigung der Infektion wären in der Zwischenzeit möglicherweise viele andere Personen angesteckt worden“, so das Landratsamt. Auch die Kinder der betroffenen Gruppen waren vorsorglich getestet worden. Auch sie bekamen am Mittwoch alle negative Testergebnisse.

