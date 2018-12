09:51 Uhr

Auferstehen aus Ruinen

Claus Keller rettet ein besonderes Gebäude. Es ist ein Stück Stadtgeschichte, die lebendig wieder werden soll – und ein Kraftakt.

Von Karin Donath

Es war Liebe auf den ersten Blick für Claus Keller, als er 1997 als junger Arzt in die Kneippstadt kam und das erste Mal vor dem Landhaus Alfons stand. „Für mich eines der schönsten Gebäude der Stadt“, schwärmt Keller, der gemeinsam mit seiner Frau Silvia den ehrgeizigen Plan gefasst hat, das Haus zu renovieren, ohne die Fassade zu verändern. Es handelt sich nicht um irgendein Gebäude, sondern um ein Stück Alt-Wörishofen, ein Gebäude aus dem Historismus, dem Übergang zum Jugendstil. Es liegt im Herzen der Stadt, gegenüber das Rathaus, in Sichtweite der Bahnhof. Hätte der Arzt nicht zugegriffen, wäre das Gebäude wohl schon Geschichte – abgerissen.

Keller erinnert sich an seine Anfangsjahre in Bad Wörishofen, als er in der neuen Umgebung langsam Fuß fasste. „Im Alfons fand sich damals regelmäßig eine Stammtischrunde bekannter Bad Wörishofer Bürger zusammen, irgendwann bekam auch ich eine Einladung und betrat zum ersten Mal das Innere des Hauses.“ Keller merkte vom ersten Moment an, dass dieses Haus etwas ganz Besonderes ist und es tat ihm leid mit anzusehen, wie das Gebäude nach dem Auszug des letzten Pächters leer stand und zusehends immer mehr verfiel. Als er von den Verkaufsabsichten der Eigentümer erfuhr, griff er zu. Seither ist Kellertief in die Geschichte des Gebäudes eingetaucht, denn für die aufwendige Sanierung müssen erst einmal die richtigen Ansprechpartner gefunden werden. Da ist es nützlich zu wissen, was einmal war.

Von Bad Wörishofen aus in die USA und zurück: Bis zum Kauf war es ein weiter Weg

Erbaut wurde das markante Gebäude demnach 1897 von Leonhard Huber als Wohnhaus, im selben Jahr wurde Sohn Alfons geboren, der zum Namensgeber des Hauses wurde. Nach dem Tod von Leonhard Huber erbten die Söhne der Schwester das Gebäude, zwei der Brüder wurden noch im Landhaus Alfons geboren. Alle drei Brüder wanderten in die USA aus, das Erbe ging wiederum an deren Kinder, mit denen Keller das erste Mal 2016 Kontakt aufnahm. Ende 2016 unterschrieb er in Deutschland den notariellen Kaufvertrag, der dann zur Gegenzeichnung in die USA ging. Doch es sollte bis zum März dieses Jahres dauern, bis alle Unterschriften komplett waren; für Keller und seine Frau eine lange Zeit des Wartens und Hoffens, denn es bestand immer noch die Möglichkeit, dass der Vertrag platzte.

Doch endlich war es soweit und Familie Keller machte sich sofort an die Arbeit. Keller tauschte in jeder freien Minute den Arztkittel mit den Arbeitshosen, schlug Wände ein und räumte Schutt auf die Seite, kratzte Tapeten von den Wänden. Seine Frau unterstütze ihn tatkräftig und kümmerte sich nebenbei noch um die Entsorgung der Einrichtung. Vieles wurde verschenkt, manches fand auf diversen Verkaufsplattformen noch Interessenten, das meiste wanderte jedoch in Container. Parallel dazu wurde ein auf Altbausanierung spezialisierter Architekt mit der Planung beauftragt. „Das Haus in seiner ursprünglichen Form wird erhalten, es sind sogar noch alte Pläne da“, erklärt Keller. Die vorderen Fassaden sollen bleiben, neu wird lediglich die der Straße abgewandte Seite.

Die Baustelle im Herzen Bad Wörishofen wurde aus einem speziellen Grund zum beliebten Ausflugsziel

Diese Seite war zuletzt auch ein echter „Hingucker“; nachdem die Außenfassade abgebrochen wurde, kann man wie in einem Puppenhaus in die einzelnen Räume schauen. „Vor allem am Wochenende machen sich die Leute scharenweise auf, um einen Blick auf die Baustelle zu werfen.“

Im Innenteil wurden 120 Quadratmeter Zwischendecke entfernt, um das Haus zu stabilisieren, wurden zwölf Meter lange Eisenträger eingezogen die seitlich am Haus mit weiteren Eisenträgern das Gebäude wie mit einer großen Klammer zusammenhalten.

Wie bei jeder Altbausanierung gab es auch bei dieser Baustelle viele Überraschungen, die nicht geplant waren. Das komplette Fundament des Hauses musste erneuert werden, das Dach war maroder als gedacht, die Fundamente der Eingangssäulen waren ebenfalls verrottet. Unter der Terrasse kamen 170 Tonnen Bauschutt zum Vorschein, die nun zwischengelagert werden, da diese erst auf Schadstoffe untersucht werden müssen. Keller ist sich sicher, „dass da vermutlich noch mehr kommt.“

Besonders am Herzen liegt Familie Keller der Erhalt der freitragenden Treppe aus dem Jahr 1897. „Mehrere Fachleute haben diese schon begutachtet, keiner konnte sagen, wie die konstruiert wurde. Für uns stand fest, dass die Treppe erhalten werden muss.“

Silvia Keller plant auch schon den Garten: „Zur Straße hin soll ein Barockgarten entstehen, vielleicht bauen wir auch den Pavillon wieder auf, der dort ursprünglich mal stand. Der hintere Teil wird dann unser Rückzugsort sein.“ 2020 soll alles fertig sein. Bis dahin wartet noch eine Menge Arbeit auf die Kellers.

