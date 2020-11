13:32 Uhr

Aufkleber gegen Corona-Maßnahmen auf Gräbern in Bad Wörishofen

Offenbar waren Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Friedhof in Bad Wörishofen unterwegs und haben dort ihre Meinung per Aufkleber kundgetan.

Von Melanie Lippl

In der Nacht auf Samstag sind auf dem Friedhof in der Sankt-Anna-Straße in Bad Wörishofen an rund 25 Gräbern und Gebäuden Aufkleber angebracht worden. Wie die Polizei berichtet, stammen sie augenscheinlich von Gegnern der aktuellen Corona-Maßnahmen.

Wer hat die Gräber und Gebäude auf dem Bad Wörishofer Friedhof beklebt?

Die Polizei sucht nach Hinweisen, wer die Gräber und Gebäude beklebt hat. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefonnummer 08247/96800.

Lesen Sie auch:

Themen folgen