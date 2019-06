10:00 Uhr

Auftakt im Totschlag-Prozess: Angeklagter schildert grausame Details

Heute hat der Prozess gegen drei Männer begonnen, die im September 2018 einen 46-Jährigen erschlagen haben sollen.

Von Alf Geiger

Pünktlich um 9.30 Uhr wurde der Prozess vor dem Schwurgericht Memmingen eröffnet: Drei Männer müssen sich wegen gemeinschaftlichem Totschlag verantworten. Zunächst wurde der mutmaßliche Haupttäter, ein 55-Jähriger, vernommen. Er schilderte dabei grausame Details, die sich in der Nacht zum 5. September in dem ehemaligen Kurhotel abgespielt hatten.

Laut Anklage haben die drei Männer ihr Opfer abwechselnd zu zweit festgehalten, während immer einer so lange auf den Mann eingeprügelt hat, bis der sich am Ende nicht mehr rührte. Als der Mann schon bewusstlos am Boden lag, wurde er noch zusätzlich mit einer Schnapsflasche malträtiert, sagte der 55-Jährige aus.

Gut 60 massive Schläge und Tritte prasselten auf den 46-Jährigen ein, viele davon im Kopf-, Bauch- und Brustbereich. Der Mann trug ein schweres Schädel-Hirn-Trauma davon, als Todesursache wird aber Ersticken angegeben. Ein Nasenbeinbruch soll dafür gesorgt haben, dass der bewusstlose Mann aufgrund der Einblutungen keine Luft mehr bekam und qualvoll erstickte.

Drei Männer wurden im Laufe der Ermittlungen festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft, seit heute Vormittag wird der Fall vor dem Schwurgericht des Landgerichtes Memmingen verhandelt. Das Schwurgericht ist zuständig für schwere Straftaten und daher mit drei Berufsrichtern und zwei Laienrichtern besetzt.

