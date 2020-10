09:00 Uhr

Auge in Auge mit Udo in der Nähe von Schlingen

Plus Ausstellung zum spektakulären Fund in der Nähe von Schlingen nimmt Gestalt an. Wie es weitergehen soll.

Angesichts der 11,6 Millionen Jahre, die die Knochen des Menschenaffen „Udo“ alt sind, wirken zwölf Monate eher unbedeutend. Dennoch mussten sich die Macher ziemlich sputen, um rund ein Jahr nach Veröffentlichung der spektakulären Entdeckung in einer Lehmgrube bei Pforzen, unweit von Schlingen bei Bad Wörishofen, eine Doppel-Ausstellung zu diesem Thema am Fundort präsentieren zu können. Ab Samstag, 24. Oktober, ist nun in den ehemaligen Feuerwehrgebäuden in Pforzen die Schau „Sensation Udo und die Evolution“ zu sehen.

Sie stellt zum einen die wissenschaftliche Bedeutung von „Udo“ als der vermutlich älteste Menschenaffe mit aufrechtem Gang allgemein verständlich dar. Zum anderen werden die „Udo“-Überreste und die vielen weiteren Funde, die es in der Grube im Pforzener Ortsteil Hammerschmiede gab, in den Kontext der menschlichen Entwicklungsgeschichte gestellt. Maßgeblich beteiligt an dem Projekt ist der örtliche Arbeitskreis „Hammerschmiede“, in dem Bürger ehrenamtlich mit anpacken.

In Pforzen wird ein möglichst realistisches Modell von Udo zu sehen sein

Das eine Ausstellungsmodul basiert auf einer Evolutions-Ausstellung, die eine Unterallgäuer Firma bereits vor längerer Zeit konzipiert hat. Diese wurde für Pforzen nun unter anderem mit einem möglichst realistischen Modell von „Udo“ ergänzt. Den anderen Teil der Schau, der den Menschenaffen, den Fund seiner Überreste und das internationale (wissenschaftliche) Echo auf die Entdeckung in den Mittelpunkt stellt, hat ein Ostallgäuer Design-Büro als Wanderausstellung konzipiert.

Sowohl Landrätin Maria Rita Zinnecker als auch Pforzens Bürgermeister Herbert Hofer hoffen, dass noch viele weitere Stationen – auch in großen Städten und Museen – dazukommen. Denn das Ostallgäu wolle „an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben“, sagt die Landrätin, und mit „Udo“ einen weiteren touristischen Akzent im nördlichen Landkreis setzen.

Deshalb wurde nicht nur die 40.000 Euro teure Ausstellung in Auftrag gegeben, deren Kosten sich Kreis, Gemeinde und Sponsoren teilen. Seit Kurzem werde auch eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die aufzeigen soll, wie mit „Udo“ dauerhaft Gäste angezogen werden können, etwa mit einem Informationszentrum. (maf)

Die Ausstellung läuft vom 24. Oktober bis zum 22. November und ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 08346/560 oder E-Mail j.freuding@live.de zu sehen.

