vor 40 Min.

Aus Alltäglichem wird Kita-Spielzeug

Im Bad Wörishofer Glückshaus verbannt die Kinderkonferenz alle gekaufte Spielsachen in den Keller – mit überraschendem Effekt.

Von Helmut Bader

Wer Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, mit welcher Flut von gekauften Spielsachen diese heutzutage aufwachsen. Auch in den Kindergärten wird natürlich oft auf Gekauftes zurückgegriffen. Im Kneippstädter Glückshaus dagegen ging es nun darum, auf buntes Spielzeug aus dem Laden auszukommen. Fast drei Wochen mussten (oder durften?) die Kinder der beiden Gruppen dabei ohne Bobbycar, Legospielsachen oder den anderen vorgefertigten Spielgeräten auskommen.

Ein Besuch zeigte eindrucksvoll, dass es absolut möglich ist, Kinder auch über diesen längeren Zeitraum nur mit ganz gewöhnlichen Gegenständen auskommen zu lassen. Die kleine Fiona bestätigt dies ausdrücklich und beweist gleich ihre Kreativität: „Ich finde das ganz gut. Ich habe schon ein Boot gebaut.“ Ein Plastikteller diente dazu als Bootsrumpf, ein Schaschlikstäbchen als Mast, ein Stück Stoff als Segel und der Anker mit Faden-Zugseil wurde aus Pappe gebastelt. Dass Fiona auf ihr Werk stolz ist, versteht sich von selbst. Auch Joline war einfallsreich. Sie zeigt, für Mädchen passend, ihre neue Handtasche, die ursprünglich eigentlich eine eckige Flasche war.

So ist das Projekt in Bad Wörishofen entstanden

Erzieherin Barbara Singer erklärt, wie das Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ entstanden ist. „Zunächst war es der Gedanke, etwas gegen den Konsum und gegen das vorgefertigte Material zu unternehmen, wo die Kreativität doch oft auf der Strecke bleibt“, sagt sie. „Wir haben dann von Beginn an die Eltern und Kinder mit einbezogen. Gemeinsam wurden viele Alltagsgegenstände gesammelt.“ Im Glückshaus reihen sich nun Holzscheiben, Klopapierrollen, Kastanien, Knöpfen oder Muscheln aneinander. Dann gab es eine Kinderkonferenz, mit dem Ergebnis, dass die bisherigen Spielgeräte weggeräumt und gegen die Alltagsgegenstände getauscht wurden. Drei Tage waren die Kinder mit dem Umräumen beschäftigt. Bei eventuellen Uneinigkeiten wurde abgestimmt. „Dies ist dann gleich ein Beitrag zum Demokratieverständnis“, erläutert Barbara Singer das Vorgehen.

Die Umsetzung übernahmen die Kinder in Eigenregie

Für das Umsetzen des Projekts waren dann die Kinder weitgehend alleine zuständig. Interessant, auf welche Einfälle diese kamen. Rasch entstanden ein Kaufladen, Autos, Vogelhäuser, Schuhregale oder ein Schlafkarton. Dem Einfallsreichtum waren offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Einige Kinder spielten mit Farbrolle und Eimern Maler, natürlich ohne Farben. „So lernen wir die Kinder auch einmal von ganz anderen Seiten kennen, was sehr spannend ist“, sagt Barbara Singer. Jeden Tag erfolgt eine Nachbesprechung und eine Vorbereitung für den neuen Tag, wo auch über Regeln gesprochen wird. Dies bildet dann am Ende auch den Abschluss. Im Rahmen einer weiteren Kinderkonferenz wird dann Bilanz gezogen und schließlich auch wieder umgeräumt, vermutlich nicht ohne das eine oder andere „neue“ Spielzeug in den Kindergarten-Alltag mit zu übernehmen.

Themen Folgen