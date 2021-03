vor 36 Min.

Aus den Bad Wörishofer Gesundheitstagen wird ein digitaler Tag

Die Corona-Beschränkungen machen eine völlig neue Lösung für die achte Auflage der Gesundheitstage Bad Wörishofen nötig.

Von Manfred Gittel

Noch im letzten Jahr mussten sie wegen Corona-Beschränkungen ausfallen. Heuer werden die Gesundheitstage Bad Wörishofen trotz Pandemie stattfinden – allerdings in völlig neuer Form. Aus den 8. Gesundheitstagen „Leben in Balance“ wird in diesem Jahr ein Gesundheitstag, der komplett online stattfindet.

Wie gewohnt, sollen die Zuhörer viele interessante Anregungen in Sachen Gesundheit erhalten. Am Samstag, 20. März, werden auf dem Youtube-Kanal des Kur- und Tourismusbetriebs Bad Wörishofen (über bad-woerishofen.de) dazu zwei Vorträge erscheinen. „Spiritualität als heilsame Lebenskraft“ und „Kneipp-Heilpflanzen zum Genießen und Therapieren“ heißen die beiden Beiträge, die im aktuellen Kneipp-Jubiläumsjahr natürlich auf die Lehre des berühmten Pfarrers Bezug nehmen.

Das Programm beinhaltet ein Grußwort des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, der lange Bürgermeister in Bad Wörishofen war. Schon vorab weist Holetschek auf das Jahr 2021 ganz im Zeichen des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp hin: „Die Gesundheitstage stehen zu Recht ganz im Zeichen dieses großen Vordenkers der Prävention. Zumal die Prävention durch die Corona-Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen hat“, so Holetschek. „Unsere Gesundheit wird durch das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen im Alltag stark belastet – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Deshalb müssen wir gerade in dieser schwierigen Zeit ganz besonders auf uns achtgeben.“

Karin Bendlin gehört zu den Referentinnen des Gesundheitstages. Bild: Helmut Bader

Die Corona-Pandemie habe, so Holetschek, noch etwas bewirkt: „Sie hat uns die Stärken, aber auch die Schwächen unseres Gesundheits- und Pflegesystems deutlich gemacht. Dadurch sehen wir klarer, worauf wir künftig den Fokus legen müssen. Dafür setze ich mich als Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege ein.“ Bei den Gesundheitstagen werde es vor allem darum gehen, was die Menschen für sich ganz persönlich tun können. „Auch wenn sie aufgrund der Pandemie virtuell stattfinden, bieten die Gesundheitstage einen idealen Anlass, ganz bewusst auf die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu schauen. Getreu dem Motto Sebastian Kneipps: Vorbeugen ist besser als heilen“, betont Holetschek.

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel sagt im Vorfeld des ersten digitalen Gesundheitstages: „Gerade in diesem besonderen Jubiläumsjahr ist es uns eine Freude, dass wir trotz der Umstände auf die Gesundheitstage in gewohnter hoher Qualität zählen können.“

Marcus Müller zeigt beim Gesundheitstag Tipps für die Küche. Bild: Barnstorf

Beim Gesundheitstag um 15 Uhr wird Josef Epp darüber referieren, welche positiven Auswirkungen Spiritualität auf die eigene Lebensführung und damit unser Wohlbefinden ausüben kann. Dabei bezieht er auch neueste Forschungsergebnisse in seine Ausführungen ein. Epp war nach einer Tätigkeit in der Seelsorge 13 Jahre lang für die Aus- und Weiterbildung von Religionslehrern im Bistum Augsburg mitverantwortlich. Der frühe Tod seiner Frau im Jahr 1994 führte zu einer Rückkehr in den Schuldienst nach Dietmannsried/Allgäu, um seinen drei Kindern näher sein zu können. Seine Bücher tragen Titel wie: „Die Sonne sehen, auch wenn es dunkel ist – Worte die Kranken guttun“ oder „Bevor ich auf der Strecke bleibe – aus tiefen Quellen Kraft schöpfen“.

Fragen an die Referenten des Gesundheitstages Bad Wörishofen sind vorab per E-Mail möglich

Um 17 Uhr stehen zwei weitere Säulen aus Kneipps Lehre im Mittelpunkt, die „Kraft der Heilpflanzen“ und die richtige „Ernährung“. Karin Bendlin als Kneipp-Gesundheitstrainerin und Heilkräuter-Expertin wird den Zuschauern die Kraft der Heilkräuter näherbringen. Marcus Müller, der Küchenchef des Kneipp-Kurhauses St. Josef in Bad Wörishofen, wird die praktische Verwertung dieser gesundheitsfördernden Pflanzen erläutern.

Wer möchte, kann bis zum 7. März Fragen unter veranstaltung@bad-woerishofen.de einreichen, die dann von den Referenten beantwortet werden.

Lesen Sie auch:





Themen folgen