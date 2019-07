vor 56 Min.

Aus für den Hoeltzhaus-Laden

Klingel schließt den Standort in Bad Wörishofen

Die Klingel-Gruppe hat den Hoeltzhaus-Laden in Bad Wörishofen für immer geschlossen. Das bestätigte das Unternehmen nun und beantwortete damit eine Anfrage unserer Zeitung vom Anfang Juli.

Man habe das Geschäft des einstigen Bad Wörishofer Traditionsunternehmens Hoeltzhaus bereits zum Monatsbeginn geschlossen, teilte das Unternehmen nun mit. „Den fünf angestellten Mitarbeitern wurden Angebote zur Weiterbeschäftigung im stationären Handel der Klingel-Gruppe am Standort Pforzheim unterbreitet“, heißt es weiter. „Die Angebote wurden aus persönlichen Gründen in allen fünf Fällen abgelehnt.“ Hoeltzhaus hatte sich auf den Versand und den Vor-Ort-Verkauf von Gesundheitsschuhen für zumeist ältere Menschen spezialisiert. Als „Wörishofer Bequemschuh-Versand“ brachte es das Unternehmen zu Bekanntheit. Die Klingel-Gruppe erhielt im Frühjahr 2016 die Erlaubnis des Bundeskartellamtes zur Übernahme von Hoeltzhaus. Der Laden im Gewerbegebiet war der Rest, der von dem Unternehmen nach der Übernahme in Bad Wörishofen übrig blieb.

Mit der Entscheidung zur Schließung des Ladens bereinige die Klinge-Gruppe weiter ihr Portfolio. „Mit der notwendigen Konzentration der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Investitionsmittel auf unsere profitablen Kernmarken sichern wir nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit der Klingel Gruppe“, teilt Armin Bischoff mit, der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung.

Das Hoeltzhaus-Geschäft führt Klingel im Internet weiter.

Wolfgang Hoeltz hatte den Versandhandel 1971 in Schorndorf bei Stuttgart gegründet. Nach einem Kuraufenthalt in Bad Wörishofen verlegte er 1987 sowohl den Wohn- als auch den Firmensitz in die Kneippstadt. 1997 starb Hoeltz unerwartet im Alter von 70 Jahren. Seither und bis zur Übernahme führte Martina Satzger die Geschäfte des Unternehmens. (m.he)

Themen Folgen