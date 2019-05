vor 40 Min.

Ausbau der Höfatstraße beginnt

Die Arbeiten werden bis Dezember dauern

Dass die Höfatstraße ausgebaut wird, ist lange beschlossen, nun geht es los. Die Straße in der Gartenstadt wird am Montag, 20. Mai, für den Verkehr gesperrt. Bis zum 20. Dezember dauern dann die Bauarbeiten. Das teilt die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt Unterallgäu mit.

Dieser Ausbau war eigentlich schon für das Jahr 2018 geplant gewesen, wurde jedoch wegen der ungeklärten Situation bei den Straßenausbaubeiträgen zurückgestellt.

Stadtbaumeister Roland Klier hatte zwischenzeitlich einen neuen Entwurf vorgelegt, der die Wünsche der Anlieger enthält. Bei einer Versammlung mit den Anliegern hatte die Stadt geklärt, wie es weitergehen soll.

Demnach fallen die Fußwege etwas breiter aus und statt der geplanten Bäume sollen Sträucher gepflanzt werden. Die Fahrbahnbreite beträgt nun sechs Meter. Die Kosten, so hieß es im November 2018, werden wohl inklusive der Entwässerung rund 750 000 Euro betragen.

Aktuelle Straßensperrungen im Landkreis sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/baustellen zu finden. (m.he, heb)

