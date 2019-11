vor 40 Min.

Ausbildung im Allgäu: Die Schere öffnet sich weiter

Es gibt auch im Allgäu nach wie vor mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Was viele junge Menschen freut, kann für Unternehmen zum Problem werden.

Mehr Stellen für weniger Bewerber – dieser Trend der vergangenen Jahre hat sich auf dem Ausbildungsmarkt auch 2019 fortgesetzt. „Die Schere öffnet sich weiter“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Junge Menschen haben damit ausgezeichnete Chancen beim Einstieg ins Erwerbsleben, denn ihnen stehen viele Ausbildungsmöglichkeiten offen.“ Was für die Bewerber gut klingt, beschert den Arbeitgebern laut Amtmann jedoch Sorgen. „Manche Betriebe tun sich bei der Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte schwer.“

Bereits seit mehreren Jahren melden sich auch im Allgäu weniger junge Menschen als Bewerber für eine Ausbildung in einem Betrieb. Zuletzt waren es 4160 junge Frauen und Männer – fast 300 weniger als noch im Vorjahr. Gleichzeitig standen 6232 Ausbildungsstellen zur Verfügung und damit über 150 mehr als 2018. Im Wirtschaftsraum Mindelheim gab es insgesamt 447 Ausbildungsbewerber (2018: 486). Dem gegenüber standen 731 Ausbildungsstellen, die Betriebe zur Verfügung stellten. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um knapp 100 Stellen.

Mehr als 80 Prozent der Interessenten um einen Ausbildungsplatz sind unter 20 Jahre alt, knapp vier Prozent der Bewerber sind bereits 25 Jahre und älter. Nach wie vor sind die meisten Bewerber männlich (2450). Bewerberinnen gab es gut 1700. 70 Prozent der Ausbildungsinteressierten haben in diesem Jahr die Schule verlassen, 30 Prozent bereits in den Vorjahren.

Ein Ausbildungssuchender im Allgäu kann unter vielen Angeboten wählen

Zum Bilanzstichtag am 30. September dieses Jahres suchten 74 junge Menschen weiter oder wieder einen Ausbildungsplatz, der ihren Vorstellungen entsprach – 49 von ihnen waren männlich, 25 weiblich. Gleichzeitig waren noch mehr als 900 offene Lehrstellen zur sofortigen Besetzung gemeldet – gut elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Rein rechnerisch konnte jeder Ausbildungssuchende damit unter mehr als zwölf offenen Angeboten wählen.

Von den 74 Menschen, die Ende September noch eine Lehrstelle suchten, waren 40 unter 20 Jahre alt, 14 zwischen 20 und 24 Jahre. 20 waren über 25 Jahre alt. 31 dieser Bewerber konnten einen Hauptschulabschluss vorweisen, 23 hatten eine Mittlere Reife in der Tasche. Nur vereinzelte Bewerber waren ohne Schulabschluss.

Junge Flüchtlinge interessierten sich ebenfalls für eine betriebliche Ausbildung. In Gesprächen mit Berufsberatern äußerten 263 von ihnen einen entsprechenden Wunsch. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete das einen Rückgang um gut 15 Pro-zent. Zum Bilanzstichtag suchten 17 Flüchtlinge weiter nach einem geeigneten Ausbildungsplatz.

Die Agentur für Arbeit setzt bei Bedarf ihre Unterstützung nach Beginn der Ausbildung fort. Sollte sich abzeichnen, dass eine erfolgreiche Ausbildung gefährdet ist, bietet die Agentur „ausbildungsbegleitende Hilfen“ an. Dabei handelt es sich um einen Nachhilfeunterricht, der auch um eine sozialpädagogische Beglei-tung ergänzt werden kann. Aktuell unterstützt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen gut 700 junge Menschen während ihrer Ausbildung.

Agentur für Arbeit weitet Beratung für mögliche Auszubildende aus

Daneben hilft die Agentur für Arbeit jungen Menschen, die noch nicht ausbildungsreif sind. Um den Betroffenen mittelfristig eine Ausbildung zu ermöglichen, fördert die Arbeitsagentur derzeit 133 Jugendliche in berufsvorbereitenden Maßnahmen. 70 junge Menschen nutzen das Instrument der Einstiegsqualifizierung als eine Art Langzeitpraktikum, um ihre Chancen auf eine betriebliche Ausbildung zu erhöhen.

Zum Beginn dieses Schuljahres hat die Agentur für Arbeit die Berufsberatung ausgeweitet. Zukünftig beraten die Experten der Berufsberatung überwiegend an den Schulen selbst, sodass zusätzliche Wege zur Agentur für Arbeit entfallen. Zugleich ist die Agentur für Arbeit bereits ein Jahr früher an Schulen präsent. So startet die Berufsorientierung bei einem geplanten Schulabgang aus der Realschule nach der zehnten Klasse bereits in der Klassenstufe 8. An Gymnasien sind die Berufsberater ab der Klasse 9 als Ansprechpartner vor Ort. (mz, kmax)

