09:18 Uhr

Ausgangssperre: Nazi-Vergleich bei Kontrolle in Mindelheim

Nach einer Weihnachtsfeier in einem Mindelheimer Betrieb kommt es zu Verstößen gegen die Ausgangssperre. In der gleichen Nacht randalieren Unbekannte in der Stadt.

Drei Mitarbeiter einer Mindelheimer Firma haben am Freitag gegen 23.15 Uhr eine interne Weihnachtsfeier mit einem Spaziergang ausklingen lassen. So berichtet es die Polizei. Über die Bad Wörishofer Straße ging es in die Innenstadt. Dabei hätten die Männer gegen die geltende Ausgangssperre ab 21 Uhr verstoßen. Die deutlich angetrunkenen Männer hätten sich „extrem unfreundlich“ verhalten, als die Polizei kam. Einer „meinte in typischer Corona-Leugner-Art, die polizeilichen Maßnahmen seien übertrieben und unrechtmäßig, weil die Polizeibeamten selbst denken sollten. Es würde ihn an die NS-Zeit erinnern“, teilt die Polizei mit.

Als die Polizei die nun folgende Anzeige erwähnte, habe einer erklärt, dass man „die beiden Juden bei ihm zu Hause auch noch anzeigen“ könne. Der Mann bewege sich mit seinen Äußerungen an der Grenze der Legalität, so die Polizei.

Mehrere Sachbeschädigungen in der Mindelheimer Innenstadt

Zur gleichen Zeit wurden mehrere Sachbeschädigungen in der Bad Wörishofer Straße bekannt. Die noch unbekannten Täter seien die Bad Wörishofer Straße in Mindelheim Richtung Innenstadt spaziert. Sie nahmen eine Dachrinne von einer Baustelle mit, rissen einen Rasenstein aus einer Einfahrt und zertrümmerten diesen. Ein Zeuge konnte die drei Männer beobachten, als sie eine Kunststoffsitzbank zertrümmerten. In Richtung Feuerwehr beschädigten sie einen Gartenzaun, warfen eine Zaunlatte und Lebensmittel auf die Straße. Den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 500 Euro. „Ein direkter Zusammenhang mit den drei zu dieser Zeit kontrollierten Personen war bisher nicht beweiskräftig herzustellen“, teilt die Polizei mit. Weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08261/76850 melden. (mz)

Themen folgen