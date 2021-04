Ausgangssperre im Unterallgäu gilt auch in der Freinacht

Polizei hat mehr Kontrollen angekündigt. Sie sollen vor allem im ländlichen Raum stattfinden.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat für die Freinacht (auf Samstag, 1. Mai) „verstärkte Präsenz“ angekündigt. Polizeisprecher Holger Stabik erinnerte im Gespräch mit unserer Zeitung daran, dass die coronabedingte Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr natürlich auch in dieser Nacht gilt. Wenn es zu Verstößen gegen die Ausgangssperre kommen sollte, würden diese auch angezeigt, kündigte der Polizeisprecher an. Ein Schwerpunkt der Kontrollen sei auch heuer im ländlichen Raum, wo normalerweise das Freinacht-Brauchtum besonders gepflegt wird – auch das falsch verstandene, häufig in Form von Sachbeschädigungen und Schmierereien.

Die Zahl der Verstöße hängt auch vom Wetter ab

Ob es zu Verstößen gegen die Ausgangssperre und Kontakt-Regelungen in nennenswertem Umfang kommen wird, hängt nach Einschätzung der Polizei auch vom Wetter ab. Bei Wärme tendieren die Menschen eher zum gemeinsamen Aufenthalt im Freien. Doch die Aussichten sind eher schlecht. Also kein Wetter für Grillfeste oder andere Zusammenkünfte im Freien. Die Feiern zur Maibaum-Aufstellung sind überall abgesagt worden.

Bereits vergangenes Jahr waren die meisten Aktivitäten in der Freinacht wegen der Corona-Beschränkungen verboten. Insgesamt verbuchte das Polizeipräsidium im Vorjahr in der Nacht zum 1. Mai 76 Einsätze in Zusammenhang mit Freinacht-Aktivitäten. Ein Jahr zuvor waren es noch 136.

Es werden Gegenstände versteckt oder mit Klopapier umwickelt

Bei etwa zehn Einsätzen standen 2020 Jugendliche im Mittelpunkt, die Gegenstände versteckten oder mit Klopapier und Rasierschaum beschmierten. Die meisten Einsätze wurden nach Angaben von Polizeisprecher Stabik im Ober-, Ost- und Unterallgäu verzeichnet. Zum Schutzbereich des Polizeipräsidiums in Kempten gehören zudem noch die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm.

Erfreulicherweise sei es in der Freinacht im vergangenen Jahr nur zu zwei Anzeigen wegen Körperverletzung gekommen, berichtet Stabik. Der bei den Sachbeschädigungen angerichtete Schaden sei vergleichsweise gering gewesen. (mun)

