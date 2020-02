Ausgezeichneter Nachwuchs im Handwerk

Plus Die Schwaben ehren ihre Bundessieger in Bad Wörishofen. Der größte Erfolg seit drei Jahren.

„Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind“. Dieses Zitat des Unternehmers Henry Ford zielt exakt auf die Pfunde ab, mit denen die besten Gesellen des schwäbischen Handwerks beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in Wiesbaden wucherten. Seit 1951 treten alljährlich die erfolgreichsten Junghandwerker aus dem gesamten Bundesgebiet an, um die Besten aus 120 Berufen zu ermitteln. Das schwäbische Handwerk ist bei diesem Wettbewerb traditionell sehr erfolgreich und stellt einen überproportionalen Anteil der besten Gesellinnen und Gesellen.

Für 15 Bundessieger und Preisträger des Gestaltungs-Wettbewerbs „Die gute Form im Handwerk“ richtete die Handwerkskammer für Schwaben im Hotel „Sonnengarten“ in Bad Wörishofen eine dem erfreulichen Anlass angemessene Feier aus, zu der auch die Eltern, Betriebsinhaber und Ausbilder der jungen Profis eingeladen waren. Und weil Leistung belohnt werden muss, hatte Kammerpräsident Hans-Peter Rauch auch Geschenke für die Bundessieger mitgebracht. Er gratulierte mit Eintrittskarten für das Fußball-Match des FCA gegen Wolfsburg und versüßte ihnen ihre Anstrengungen mit Baumkuchen, die mit den jeweiligen Zunftzeichen verziert waren.

„Sie haben dem schwäbischen Handwerk alle Ehre gemacht“, lobt der Kammerpräsident

„Sie haben dem schwäbischen Handwerk deutschlandweit mit 15 Top-Platzierungen alle Ehre gemacht“, bescheinigte Rauch den Bundessiegern und bemerkte voller Stolz: „So gut waren wir seit drei Jahren nicht mehr“. Und was den Kammerpräsidenten besonders freute: Dass unter den siegreichen Junghandwerkern auch zwei Frauen waren. „Wahre Botschafterinnen für das Handwerk“, nannte er sie.

Für Präsident Rauch sind die hervorragenden Ergebnisse des handwerklichen Nachwuchses ein Sprungbrett für den Meisterkurs. Meister im Handwerk zu werden, dazu machte er den Bundessiegern Mut. In diesem Zusammenhang betone Rauch einmal mehr die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und verwies dabei auf die Beratung einer Gesetzesvorlage im Bundestag, die einen deutlichen Ausbau der Meisterförderung vorsieht. „Genau das fordern wir seit Langem, weil auch ein Studium kostenfrei ist“, sagte Rauch. „Das schwäbische Handwerk ist Spitze, weil ihr Spitze seid“, bescheinigte abschließend der Präsident den Junghandwerkern, die sich sichtlich geehrt fühlten.

„Erst Stress pur, dann die große Überraschung“: Bundessieger berichten

So auch David Keisinger aus Balzhausen, der Zerspanungstechniker bei Maschinenbau Rampp in Pfaffenhausen arbeitet. „Ich war total überrascht, habe nie mit einem Bundessieg gerechnet und erst daran geglaubt als ich die Ehrenurkunde in Händen hielt“, erzählt der junge Mann und beschreibt seine Teilnahme am Leistungswettbewerb angesichts kurz bemessener Zeit als sehr stressig. Auch Benedikt Pfister aus Wolfertschwenden, der bei der Firma Baufritz in Erkheim als Zimmerer tätig ist, glaubte nicht an einen vorderen Platz. Mit einem ungewöhnlichen Modell eines Dachstuhles holte er aber den zweiten Bundessieg. Verständlich daher der Stolz von Ausbilder Hermann Schädle und Chefin Dagmar Fritz-Kramer auf den hoch qualifizierten Mitarbeiter. „Es ist das erste mal, dass wir einen solch tollen und mehrfach ausgezeichneten Gesellen beschäftigen“, freute sich die Inhaberin der Firma Bau-Fritz.

Die Siegerehrung fand nach einem genau festgelegten Zeremoniell statt, bei dem Heiko Kübler, Hauptabteilungsleiter „Prüfungswesen“ wortreich und mit viel Sachverstand zu den einzelnen Gewerken durch das Programm führte.

Nachfolgend die Bundessieger, in Klammern ihre Ausbildungsbetriebe. Erste Bundessieger: Keramikerin Vivien Last, Ostenfeld (Betrieb Rolf Ochsenreiter, Heimenkirch), Land-und Baumaschinenmechatroniker Georg Krammer, Pöttmes (Landtechnik Hammerl in Pöttmes), Steinbildhauerin Sophia Maucher, Vogt (Steinmetzbetrieb Elke Bader, Hergensweiler), Zerspanungsmechaniker Shpetim Hasanaj, Babenhausen (Drehtechnik Franz Schierling, Babenhausen), Zerspanungsmechaniker David Keisinger, Balzhausen (Maschinenbau Rampp, Pfaffenhausen).

Zweite Bundessieger: Büchsenmacher Sebastian Tietz, Kühbach (STP Sport Target Pistol Prommersberger, Kühbach), Estrichleger Robin Berger, Hainsfarth (Estrich Berger in Hainsfarth), Friseurin Lisa Schmutterer, Harburg (Studio B in Harburg), Zimmerer Benedikt Pfister, Wolfertschwenden (Bau-Fritz GmbH & Co KG in Erkheim). Dritte Bundessieger: Glaser Lukas Schrettl, Pfronten (Glas Eberle, Pfronten), Orgel,-und Harmoniumbauer Michael Sommer, Augsburg (Heiss Orgelbau, Vöhringen), Systemelektroniker Michael Lawall, Augsburg (Erhardt & Limer GmbH, Stadtbergen).

Preisträger des Gestaltungs-Wettbewerbs „Die gute Form im Handwerk“: Keramikerin Vivien Last (Betrieb Rolf Ochsenreiter, Heimenkirch), Steinmetz Jan Remschnigg, Augsburg (Steinmetzbetrieb Florian Freyer, Augsburg) sowie Steinbildhauerin Sophia Maucher, Vogt (Steinmetzbetrieb Elke Bader, Hergensweiler).